Kota Factory Season 3 first look: फुल फॉर्म में लौटे जीतू भैया

Kota Factory Season 3 first look: जहां दर्शकों ने कोटा फैक्ट्री के पिछले 2 सीज़न को बेहद प्यार दिया है, वहीं मेकर्स अब इसके सीज़न 3 के फर्स्ट लुक के साथ सामने आए हैं.

Kota Factory Season 3 first look: TVF (द वायरल फीवर) ने शुरूआत से ही अपने मजबूत कंटेंट के साथ दर्शकों को एंटरटेन किया और पूरे देश में एक नाम बन गया है और काबिलियत साबित करके कंटेंट क्रिएटर ने दर्शकों के दिलों में एक अलग जगह बना ली है. जबकि TVF का हर कंटेंट प्रभावशाली होता है, लेकिन ग्लोबल लेवल पर पॉपुलर TVF शो ‘कोटा फैक्ट्री’ ने देखने का नजरियां ही बदल दिया. जहां दर्शकों ने कोटा फैक्ट्री के पिछले 2 सीज़न को बेहद प्यार दिया है, वहीं मेकर्स अब इसके सीज़न 3 के फर्स्ट लुक के साथ सामने आए हैं.

यह शो छात्रों के लिए बनाया गया था और ऑडियंस ने इसकी खूब सराहना की. रिलीज होने के बाद से ही यह दर्शकों के बीच लोकप्रिय हो गया. शो के अलावा इसके किरदार जीतू भैया ने भी दर्शकों के बीच खूब लोकप्रियता हासिल की. ‘कोटा फैक्ट्री’ के अब तक दो सीजन आ चुके हैं और दोनों ही सीजन को हर तरफ से दर्शकों का बेपनाह प्यार मिला है. इसके दो सीजन देखने के बाद से फैन्स लगातार इसके तीसरे सीजन की डिमांड कर रहें और उन्हें और ज्यादा इंतजार न कराते हुए मेकर्स ने आखिरकार इसकी पहली झलक जारी कर दी है.

शो में जितेंद्र कुमार, अहसास चन्ना, तिलोत्तमा शोम और मयूर मोरे मुख्य भूमिका में हैं. फर्स्ट लुक जारी होने के बाद से ही दर्शकों के बीच अपने पसंदीदा किरदार को देखने का उत्साह स्काई हाई है. इस बार यह शो ग्लोबल दर्शकों तक पहुंचेगा क्योंकि इसका प्रीमियर डिजिटल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर किया जाएगा.

अब जब कोटा फैक्टरी के तीसरे सीज़न की घोषणा हो चुकी है, तो नेटिज़न्स भी इसकी रिलीज़ को लेकर उत्साहित हैं। वैसे इसके दिलचस्प किरदारों को दोबारा स्क्रीन पर देखने वाकई एक्साटिंग है. सोशल मीडिया पर भी शो के तीसरे सीजन को लेकर काफी हलचल है.

Jeet ki taiyari nhi , taiyari hi jeet hai 😍🔥 can't wait for jeetu bhaiya 😍❤️ #KotaFactory3 https://t.co/zYA1o9eWYb — Aaryan Singh (@TheAaryanSingh_) February 29, 2024

Netflix India is on the roll today. #KotaFactory3 is my favorite in all of them which they release. @NetflixIndia — Naseem Akram 🇮🇳 (@naseemakram100) February 29, 2024

Phir se mujhe motivate karne aaya meri jaan #KotaFactory3. Series nhi zindagi ka sach hai 🫡 https://t.co/UR7YgXuUPp — Sahil Dev Rath (@sahil_dev_rath) February 29, 2024

टीवीएफ ने वास्तव में वर्ल्ड कंटेंट स्पेस में अपना नाम मजबूत किया है. IMDb की ग्लोबल टॉप 250 शोज की लिस्ट में इसके 7 शोज शामिल हैं, जबकि कुल मिलाकर इस लिस्ट में भारत की 10 वेब सीरीज हैं, जो टीवीएफ को भारत की सबसे बड़ी कंटेंट ताकत बनाता है.