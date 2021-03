Krishna Shroff Having Fun At Maldives See viral video and pictures: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की बहन कृष्णा श्रॉफ (Krishna Shroff) अक्सर अपनी बोल्ड और हॉट तस्वीरों के वजह से चर्चा का विषय बनी रहती हैं. ऐसे में अब कृष्णा श्रॉफ (Krishna Shroff) एक बार फिर से हॉलीडे मनाने निकल पड़ी हैं औऱ इस बार उन्होंने मालदीव को अपना वेकेशन स्पॉट. Also Read - Anil Kapoor ने 40 साल पुरानी फोटो शेयर कर कहा- मॉडल की तलाश है तो मुझे कॉल करें

कृष्णा श्रॉफ (Krishna Shroff) भले की बॉलीवुड में ना हो लेकिन उन्होंने अपने आफ को किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से अधिक फिट रखा है उनको टोंड बॉडी देखक कोई भी उनका दिवाना बन सकता है. हाल ही में कृष्णा (Krishna Shroff) ने मालदीव से अपनी बिकिनी वाली खूबूसरत सी फोटो शेयर की है जो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

कृष्णा श्राफ (Krishna Shroff) की इस फोटो की बात करें तो इसमें पिंक कलर की बिकिनी में समुद्र किनारे खूबसूरत अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं. इसमें वो बेहद कमाल की लग रही हैं.

कृष्णा श्रॉफ (Krishna Shroff) ने मालदीव से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो समुद्र में मछलियों संग तैरती हुई दिखाई दे रही हैं. आप वीडियो में देख सकते हैं वो इसका कितना लुफ्त उठा रही हैं. कृष्णा श्रॉफ (Krishna Shroff Photoshoot) की इन तस्वीरों पर फैन्स खूब रिएक्ट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.