Also Read - कोटा में फंसे 480 छात्र-छात्राएं पहुंचे दिल्ली, सभी का किया जा रहा है मेडिकल टेस्ट

View this post on Instagram

Also Read - लॉकडाउन से खुश है प्रकृति! यूपी के सहारनपुर से दिखीं हिमालय की पहाड़ियां, देखें ये शानदार तस्वीरें

#bellaciao to banta hai! Dhyaan se dekhiye.. dono aankhein khol ke! 🥳💓 @kriti.kharbanda