शाहिद कपूर-कृति सेनन-रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म कॉकटेल 2 का ट्रेलर मंगलवार को रिलीज़ किया गया, जिसे दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है. ट्रेलर सामने आते ही लोगों ने कयास लगाने शुरू किए कि फिल्म की कहानी लेस्बियन लव स्टोरी के इर्द-गिर्द घूमती है. अब मेकर्स ने इस विषय पर क्लियरिटी देते कहा कि मूवी में ऐसा कोई प्लॉट मौजूद नहीं है.
मुंबई में कॉकटेल 2 के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर फिल्म की पूरी स्टारकास्ट और क्रू मेंबर्स मौजूद थे. इस दौरान जब से लेस्बियन कपल के बारे में सवाल पूछा गया तो फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने इसे पूरी तरह से अफवाह बताया. मेकर्स ने बताया कि कृति सेनन और रश्मिका के बीच कोई रोमांटिक कपल वाला किरदार नहीं निभाया गया है.
रोमांटिक कपल के सवाल का जवाब देते हुए कृति ने मजाक में शाहिद कपूर की तरह इशारा करते हुए कहा कि मुझे लगता है ये रूमर्स सिर्फ एक की जगह से आ सकते हैं. रश्मिका ने भी इस जवाब में कृति का साथ दिया. इसी बातचीत के दौरान फिल्म के डायरेक्टर होमी अदजानिया ने कहा कि हम सभी सेट पर साथ बैठे हुए हैं. हंसी-मजाक कर रहे हैं, सबका एक दूसरे के साथ दोस्ताना व्यवहार है. फिल्म में ऐसा कोई एंगल नहीं है.
इसी बातचीत में शाहिद कपूर ने भी रिएक्ट करते हुए कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है. ये रूमर्स कहां से आ रहे हैं. इस पर निर्माता दिनेश विजान ने क्लीयर किया- दोस्तों हमें से बात साफ करनी है कि ट्रेलर में दो प्रेम कहानियां हैं. पुराना प्यार और नया प्यार. ये फिल्म किसी और का प्यार नहीं है.
कृति ने कहा कि उन्हें ये सोच बहुत अजीब लगती है कि जब दो लड़कियां अच्छी दोस्त हों तो लोग तुरंत उनके रिश्ते को किसी और नजर से देखने लगते हैं. उन्होंने कहा कि दो लड़कों की गहरी दोस्ती को “ब्रोमांस” कहा जाता है, लेकिन लड़कियों की दोस्ती को लोग आसानी से स्वीकार नहीं करते.
फिल्म के निर्माताओं ने मंगलवार को फिल्म का ट्रेलर जारी किया, जिसमें शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंदाना के बीच कन्फयूज़िक रिश्ते की झलक दिखाई गई है.
फिल्म 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है.
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