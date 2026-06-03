'क्या दो लड़कियों के बीच रोमांस दिखाया गया'? Cocktail 2 को लेकर जब उड़ी अफवाह, कृति सेनन ने कह दी ये बात

क्या कॉकटेल 2 दो महिलाओं की प्रेम कहानी है, कृति सैनन ने इस सवाल का दिलचस्प जवाब दिया.

Written by: Pooja Batra Edited by: Pooja Batra
Published: June 3, 2026, 2:12 PM IST
kriti sanon, rashmika mandanna, Cocktail 2
kriti sanon and rashmika mandanna talk about cocktail 2

शाहिद कपूर-कृति सेनन-रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म कॉकटेल 2 का ट्रेलर मंगलवार को रिलीज़ किया गया, जिसे दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है. ट्रेलर सामने आते ही लोगों ने कयास लगाने शुरू किए कि फिल्म की कहानी लेस्बियन लव स्टोरी के इर्द-गिर्द घूमती है. अब मेकर्स ने इस विषय पर क्लियरिटी देते कहा कि मूवी में ऐसा कोई प्लॉट मौजूद नहीं है.

लेस्बियन स्टोरी नहीं है

मुंबई में कॉकटेल 2 के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर फिल्म की पूरी स्टारकास्ट और क्रू मेंबर्स मौजूद थे. इस दौरान जब से लेस्बियन कपल के बारे में सवाल पूछा गया तो फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने इसे पूरी तरह से अफवाह बताया. मेकर्स ने बताया कि कृति सेनन और रश्मिका के बीच कोई रोमांटिक कपल वाला किरदार नहीं निभाया गया है.

और पढ़ें: Cocktail 2 Trailer: 'नया रिश्ता एक्साइटेड, प्यार फटी टी-शर्ट जैसा', इश्क, ड्रामा और धोखा

कहां से आए ये ‘रूमर्स’?

रोमांटिक कपल के सवाल का जवाब देते हुए कृति ने मजाक में शाहिद कपूर की तरह इशारा करते हुए कहा कि मुझे लगता है ये रूमर्स सिर्फ एक की जगह से आ सकते हैं. रश्मिका ने भी इस जवाब में कृति का साथ दिया. इसी बातचीत के दौरान फिल्म के डायरेक्टर होमी अदजानिया ने कहा कि हम सभी सेट पर साथ बैठे हुए हैं. हंसी-मजाक कर रहे हैं, सबका एक दूसरे के साथ दोस्ताना व्यवहार है. फिल्म में ऐसा कोई एंगल नहीं है.

इसी बातचीत में शाहिद कपूर ने भी रिएक्ट करते हुए कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है. ये रूमर्स कहां से आ रहे हैं. इस पर निर्माता दिनेश विजान ने क्लीयर किया- दोस्तों हमें से बात साफ करनी है कि ट्रेलर में दो प्रेम कहानियां हैं. पुराना प्यार और नया प्यार. ये फिल्म किसी और का प्यार नहीं है.

कृति ने दोस्ती पर दिया दिलचस्प जवाब

कृति ने कहा कि उन्हें ये सोच बहुत अजीब लगती है कि जब दो लड़कियां अच्छी दोस्त हों तो लोग तुरंत उनके रिश्ते को किसी और नजर से देखने लगते हैं. उन्होंने कहा कि दो लड़कों की गहरी दोस्ती को “ब्रोमांस” कहा जाता है, लेकिन लड़कियों की दोस्ती को लोग आसानी से स्वीकार नहीं करते.

कॉकटेल 2 के बारे में

फिल्म के निर्माताओं ने मंगलवार को फिल्म का ट्रेलर जारी किया, जिसमें शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंदाना के बीच कन्फयूज़िक रिश्ते की झलक दिखाई गई है.
फिल्म 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है.

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Pooja Batra

पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

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