Do Patti: 'दो पत्ती' से बतौर निर्माता डेब्यू करेंगी कृति सेनन, काजोल संग आएंगी नजर

Kriti Sanon and Kajol In Do Patti: कृति सेनन बॉलीवुड इंडस्ट्री की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक हैं और इन दिनों वो अपनी हालिया आई फिल्म आदिपुरूष को लेकर जमकर चर्चा में बनी हुई हैं. इसके साथ ही वो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कदम बढ़ा चुकी हैं. ऐसे में अब कृति ने अपने काम को और आगे ले जाने के लिए सोशल मीडिया पर ये गुड न्यूज शेयर की है वो प्रोडक्शन हाउस का मालकिन बन गई हैं. दरअसल, कृति अब अभिनेत्री से प्रोड्यूसर बनने जा रही हैं. यह खुशखबरी कृति ने खुद अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर साझा की है. जहां कृति के फैंस उनके प्रोड्यूसर बनने से काफी खुश थे, वहीं अब अभिनेत्री ने अपने प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनने वाली पहली फिल्म का एलान भी कर दिया है. आइए जानते हैं आखिर क्या है होगी फिल्म और कौन-कौन आएगी नजर.

काजोल संग लौट रही है कृति सेनन

इंस्टाग्राम हैंडल पर काजोल के साथ तस्वीर साझा करते हुए कृति सेनन ने लिखा, ‘दो पत्ती की घोषणा करते हुए बहुत उत्साहित हूं! तीन बेहद मजबूत इरादों वाली, प्रेरक और बेहद प्रतिभाशाली महिलाओं मोनिका के साथ यह फिल्म और भी ज्यादा मनोरंजक बनेगी. हमें इस कहानी को बताने के लिए नेटफ्लिक्स से बेहतर मंच नहीं मिल सकता था. आठ साल बाद काजोल मैम के साथ फिर से काम करने के लिए सुपर डुपर उत्साहित हूं! कनिका ‘मुझे आपका लेखन हमेशा पसंद आया है और मैं आपके साथ अपनी पहली फिल्म की सह-निर्माता बनकर बहुत खुश हूं. उफ्फ्फ.. ये तो खास है! यह भरपूर दिल से खेला जाने वाला एक रोमांचकारी खेल होगा! ब्लू बटरफ्लाई फिल्म्स की पहली फिल्म.’

मिस्ट्री थ्रिलर होगी फिल्म “दो पत्ती”

काजोल और कृति सैनन नेटफ्लिक्स इंडिया की मिस्ट्री थ्रिलर ओरिजिनल फिल्म “दो पत्ती” में साथ में नजर आएंगी. यह फिल्म सैनन और लेखिका कनिका ढिल्लों के प्रोडक्शन डेब्यू का भी प्रतीक है. रोमांचक रहस्य से भरी सवारी के रूप में पेश की गई यह फिल्म उत्तरी भारत की पहाड़ियों पर आधारित है. हालांकि इस फिल्म का डडायरेक्शन कौन कर रहा है इस बात से अभी तक पर्द नहींं उठा है. इस फिल्म के जरिए कृति और काजोल 8 साल बाद एक बार फिर साथ आ रहे हैैं. आखिरी बार ये दोनों फिल्म दिलवाले में नजर आए थे.

