Kriti Sanon First Look from Film Bhediya: वरुण धवन (Varun Dhawan) और कृति सैनन (Kriti Sanon) स्टारर फिल्म ‘भेड़िया’ (Bhediya) इन दिनों जमकर चर्चा में बनी हुई है और आए दिन फिल्म से जुड़ा कोई ना कोई पोस्ट या फिर लुक जारी होता है. ऐसे में अब फिल्म से लीड एक्ट्रेस कृचि सेनन का लुक वायरल हो रहा है और उनका ये अवतार देखकर आप भी उनके मुरीद हो जाएंगे. सोमवार को रिलीज हुए फिल्म के पहले पोस्टर में वरुण के लुक को लेकर अभी चर्चा हो रही थी कि मंगलवार को कृति के धमाकेदार अंदाज ने हर किसी का दिल जीत लिया है. कृति पहली बार एक ऐसा किरदार निभाएंगी और अमर कौशिक के निर्देशन में बनी यह फिल्म हॉरर-कॉमेडी होगी जिसका ट्रेलर 19 अक्टूबर को जारी किया जाएगा.Also Read - विक्की कौशल...कैटरीना कैफ को क्यों कहते हैं 'पैनिक बटन', एक्ट्रेस को पति की इस बात से होती है जलन

भेड़िया फिल्म के लिए कृति सेनन का जो लुक सामने आया है, उसमें वह छोटे बाल में नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस शॉर्ट हेयर में काफी अलग दिख रही हैं. साथ ही हाथ में अजीब सी इंजेक्शन लिए कृति जिस तरह की स्माइल दे रही है. इस पोस्ट में वो बेहद अलग अंदाज में दिख रही हैं और आजतक आपने कृति को इस लुक में नहीं देखा होगा. कृति ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है ‘मीलिए डॉक्टर अनिका से भेड़िया की डॉक्स. इंसान अपने रिस्क पर इंतजार करें.’ Also Read - Alia Bhatt Pregnancy: इस हॉस्पिटल में होगा आलिया-रणबीर के बच्चे का जन्म, ऋषि कपूर से है कनेक्शन

यहां देखें कृति सेनन का नया लुक-

View this post on Instagram A post shared by Kriti (@kritisanon)

Also Read - IMDb Top 10 List: आईएमडीबी की लिस्ट में साउथ इंडस्ट्री के आगे बॉलीवुड हुआ बोल्ड, इन फिल्मों ने मारी बाजी

कृति का ये अंदाज इससे पहले किसी ने नहीं देखा होगा. शॉर्ट्स हेयर, नीली आंखों वाली कृति बेहद प्यारी लग रही हैं. कृति का ये लुक देखकर ही फैंस के होश उड़े हुए हैं. आयुष्मान खुराना ने लिखा ‘टू कूल’ तो अश्विनी अय्यर तिवारी ने हार्ट इमोजी शेयर कर तारीफ की है. वहीं फैंस कल आने यानी 19 अक्टूबर को आने वाले ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार करते हुए जमकर कमेंट सेक्शन में कृति की तारीफ कर रहे हैं. बता दें कि डायरेक्टर अमर कौशिक के निर्देशन में बनी फिल्म भेड़िया 25 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. बता दें कि इस फिल्म को 3डी और 2डी दोनों में रिलीज किया जाएगा.