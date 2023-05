सीता का किरादर निभाकर भावुक हुई कृति सेनन, कहा 'श्रद्धा बढ़ती चली गई...भूल चूक हुई हो तो माफ कर दीजिएगा'

Kriti Sanon Gets Emotional While Taking About Sita: ‘आदिपुरुष’ का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और हर तरफ इसी की चर्चा हो रही. फिल्म में राम के करिदार में प्रभास और सीता के किरदार में कृति सेनन हैं. ऐसे में कल जब फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो रहा था उस दौरान कृति ने मीडिया से बात करते हुए अपने किरदार पर खुलकर बातें की और इस दौरान वो बेहद भावुक भी नजर आई. कृति ने अपने सीता के किरदार पर बात करते हुए कहा कि ये बेहद खास रहा और मैं इसें जिंदगी भर नहीं भलू नही पाऊंगी. तो चलिए जानते हैं कि कृति ने और क्या कुछ कहा है.

आज मैं बहुत इमोशनल थी- कृति

‘आदिपुरुष’ के ट्रेलर लॉन्च के दौरान कृति बेहद सिंपल और सादे अंदाज में नजर आ रही थी और उनका लुक देखकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था. ऐसे में जब फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो रहा था तो उस दौरान कृति बेहद भावुक नजर आई और उन्होंने इस फिल्म और अपने करिदार पर खुलकर बातें की और अपनी बात शुरू करने से पहले उन्होंने ‘जय श्रीराम’ कहा और फिर बात आग बढ़ाते हुए कहा ‘आज मैं बहुत भावुक महसूस कर रही हूं. मुझे उम्मीद नहीं थी, बहुत बार मैं ट्रेलर लॉन्च पर आई हूं लेकिन आज मैं बहुत इमोशनल थी. ट्रेलर देखते वक्त मेरे रौंगटे खड़े हो गये थे, एक इमोशनल फीलिंग थी क्योंकि यह फ़िल्म महज एक फ़िल्म नहीं है, बल्कि उससे काफी बढ़कर है हम सबके लिए’.

सीता का किरदार करने एक आशीर्वाद

कृति ने मीडिया से बात करते हुए आगे कहा ‘इस फिल्म को बनाते वक्त भी जो हम सबने एक्पीरियंस किया. सबसे पहले मैं ओम राऊत को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे‌ जानकी के किरदार के काबिल समझा. आपको यह विश्वास था मुझ पर कि मैं जानकी का रोल निभा सकती हूं क्योंकि बहुत ही कम एक्टर्स होंगे जिनके लाइफाटइम में उन्हें ऐसा रोल निभाने का मौका मिला हो. ऐसे में मैं खुद को बेहद ब्लेस्ड महसूस कर रही हूं.’

कुछ भूल-चूक हो गयी हो तो माफ कर देना

कृति ने आगे कहा, ‘पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से और पूरे सम्मान के साथ मैंने ये रोल निभाने की कोशिश की है. मेरे लिए यह एक‌ ऐसा किरदार था कि श्रद्धा पहले से तो थी लेकिन‌ फिल्म के दौरान वह श्रद्धा और बढ़ती चली गई क्योंकि मैं इस किरदार को और समझती गई. एक बहुत ही पवित्र, उदार आत्मा, प्यारी और सशक्त व्यक्ति चरित्र का जो संगम है, मेरे‌ लिए जानकी‌ का किरदार वो था’. कृति ने आगे कहा, ‘मेरा जो (नया) पोस्टर जारी किया गया है, उसमें पीड़ा है, दर्द है, इंतजार है, यादें हैं लेकिन उसमें डर नहीं है. उनका जो विश्वास था कि उनके राघव आएंगे और उस अशोक वाटिका में रहना उस विश्वास के‌ साथ, मेरे लिए वो बहुत ही बड़ा इमोशन‌ था जिसे मैंने पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ निभाने की कोशिश‌ की है. अपना 200% देने की कोशिश‌ की है. बाकी जो वो भगवान है, हम इंसान हैं. कुछ भूल-चूक हो गयी हो तो माफ कर देना.’.

