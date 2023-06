‘आदिपुरुष’ के डायरेक्टर ने मंदिर के बाहर कृति सेनन को किया KISS, जमकर हो रहा है विवाद

Om Raut Trolled After Kissed Kriti Sanon: साउथ के सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) और बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस कृति सेनन की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘आदिपुरुष (Adipurush)’ पिछले कई महीनों से काफी चर्चा का विषय बनी हुई है. अब इस फिल्म के निर्देशक ओम राउत विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं. खास बात ये है कि फिल्म को लेकर ये विवाद नहीं हो रहा है बल्कि ओम राउत से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कृति को किस करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी ने उन्हें मुसीबत में डाल दिया है, तो आइए जानते हैं क्या है पूरा किस्सा.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि कृति,प्रभास और डायरेक्टर ओम राउत मंदिर में नजर आ रहे हैं और इसके बाद जब स्टार कास्ट की पूजा खत्म हो गई तो टीम वहां से अलविदा लेती है और कृति सेनन भी चलने को तैयार होती हैं, तो ओम राउत उनसे गलते मिलते हैं. इसके बाद उन्होंने कृति को ‘गुडबाय किस’ कर दिया. मंदिर के अंदर इस तरह किस करने और गले लगाने को लेकर विवाद पैदा हो गया है.सोशल मीडिया पर कृति और डायरेक्टर ओम राउत का मंदिर के सामने किस करते हुए वीडियो भी सामने आया है.