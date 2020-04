Also Read - लॉकडाउन में कृति सेनन की बहन नुपूर बन गई हैं कवियत्री, वीडियो हो रहा है VIRAL

View this post on Instagram

Life is full of beautiful lil moments.. like this one..❤️🥰😍 Notice them!!🦋 #KabhiKabhiMereDilMeinKhayalAataHai #RandomThoughts