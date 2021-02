Kriti Sanon First Look From Bachchan Pandey: साजिद नाडियाडवाला अपनी आगामी फिल्म ‘बच्चन पांडे’ (Bachchan Pandey) के साथ बखूबी हमारा ध्यान अपनी तरफ बनाये हुए है, जो फिलहाल जैसलमेर में फिल्म की शूटिंग को अंजाम दे रहे है. हाल ही में, फिल्म से अक्षय कुमार (Akshay Kumar) का लुक जारी करने के बाद, अब फिल्म की नायिका कृति सैनन (Kriti Sanon) का पहला पोस्टर सामने आ गया है. कृति ने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली है और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्टर रिलीज किया है जिसमें वह अक्षय कुमार के साथ नजर आ रही हैं. Also Read - सिनेमाघरों में वापस लौटेगी रौनक, इस साल रिलीज़ होंगी बड़ी फिल्में

निर्माता साजिद नाडियाडवाला की आगामी एक्शन-कॉमेडी बच्चन पांडे में जैकलीन फर्नांडीज, अरशद वारसी और पंकज त्रिपाठी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे और इस नए नाम ने फिल्म को अधिक रोमांचक बना दिया है. फिल्म में अक्षय कुमार और कृति सेनन भी मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह प्रतिभाशाली और प्रशंसित स्टारकास्ट निश्चित रूप से जनता का मनोरंजन करने के लिए तैयार है, जो साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्म में से एक है.

View this post on Instagram A post shared by Akshay Kumar (@akshaykumar)

‘बच्चन पांडे’ एक आगामी एक्शन-कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन फरहाद सामजी द्वारा किया गया है और साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्मित है.