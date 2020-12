kriti sanon Shares hot and gorgeous pics in multicolor dress user Commented New kurkure vala flavar aaya h kya बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन अपने स्टाइल के लिए जानी जाती हैं. अपनी कई तस्वीरों से वे सोशल मीडिया पर सनसनी मचा चुकी हैं. हाल ही में इस एक्ट्रेस ने मल्टीकलर ड्रेस में कई तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें उनका हॉट अंदाज देखने वाला है. Also Read - आश्रम की 'बबीता' के नए लिपलॉक वीडियो वायरल, नई बात नहीं है त्रिधा चौधरी के लिए इंटीमेट होना इस एक्टर के साथ...

इन फोटोज़ को शेयर कर कृति ने लिखा- ‘वह नाजुक और मजबूत दोनों है, इसलिए हैंडल विद केयर!’ कुछ यूजर्स को उनकी फोटोज़ बहुत पसंद आई वहीं कुछ ने अजीबो-गरीब कमेंट भी किए. एक ने लिखा- नया कुरकुरे वाला फ्लेवर आया है क्या? Also Read - Happy Anniversary Virat Anushka: विराट के बहुत खुश हैं अनुष्का, बोलीं-तीन साल, बहुत जल्दी हम भी तीन होंगे

वर्क फ्रंट की बात करें तो कृति सैनन फिल्म बच्चन पांडे में नजर आएंगी. इस फिल्म में उनके साथ अक्षय कुमार और अरशद वारसी भी होंगे. और अब बाहुबली’ सुपरस्टार प्रभास की आने वाली फिल्म ‘आदिपुरुष’ में वे सीता के किरदार में नज़र आएंगी. इसे भी मेकर्स ने कन्फर्म कर दिया है.