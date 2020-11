बाहुबली’ सुपरस्टार प्रभास की आने वाली फिल्म ‘आदिपुरुष’ काफी लंबे समय से चर्चा का विषय बनी हुई है और हाल ही में फिल्म का पहला लुक भी जारी किया गया है. जहां एक तरफ इस फिल्म में राम के किरदार के लिए प्रभास का चयन हो चुका है वहीं सैफ अली खान लंकेश यानी कि रावण की भूमिका में नजर आएंगे. हालांकि अभी तक लीड एक्ट्रेस यानि की सीता का करिदार कौन करेगा इसपर लगातार सवाल उठ रहे हैं. दरअसल पिछले काफी समय से इस फिल्म में फीमेल लीड यानी सीता के किरदारों के लिए कई नामों पर विचार किया जा रहा है. Also Read - सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कृति सैनन का ग्लैमरस फोटोशूट, यहां पर देखें उनका स्टाइलिश वीडियो

इस बीच सीता के किरदार को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थी. सीता के किरदार के लिए कई एक्ट्रेसेस के नाम सामने आ रहे थे. जिनमें अनुष्का शेट्टी, अनुष्का शर्मा समेत साउथ और बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस के नाम शामिल थे. पर अब जाकर मेकर्स ने खुलासा कर दिया है कि आखिर कौन फिल्म में प्रभास की सीता बनेंगी. मुंबई मिरर में छपी एक रिर्पोट के मुताबिक ये एक्ट्रेस कोई और नहीं, बल्कि कृति सेनन है, फिल्म में 'सीता' का किरदार कृति सेनन निभाएंगी.

Also Read - मोनालिसा का बेहद बोल्ड वीडियो- खुद पर शराब उड़ेल कर कहा, आओ प्यार करें

#KritiSanon To Pair Up With #Prabhas in #Adipurush 🔥

Waiting For Official Confirmation. pic.twitter.com/HkSRlNnWCv

— Troll PRABHAS Haters ™ (@TPHOffl) November 28, 2020