Kriti Sanon delivers Mimi Teaser Out Trailer to release on July 13: बॉलीवुड की एक्ट्रेस कृति सेनन (Kriti Sanon) की आगामी फिल्म ‘मिमी’ (Mimi) का कल जहां पर मोशन मोशन जारी किया गया था वहीं आज फिल्म का टीजर जारी किया है जिसे फैंस बेहद पसंद कर रहे हैं. इस फिल्म में उनके अलावा पंकज त्रिपाठी, मनोज पाहवा और सुप्रिया पाठक की अहम भूमिका है.Also Read - 'भेड़िया' बनने को तैयार हुए वरुण धवन, बालों का कर दिया ऐसा हाल

फिल्म में कृति सेनन (Kriti Sanon) को मजेदार अंदाज में पोज देते हुए देखा जा सकता है और साथ ही उनके पिता के किरदार में एक बार फिर से पकंज त्रिपाठी दिख रहे हैं. कृति सेनन (Kriti Sanon)ने टीजर शेयर करते हुए लिखा है ”आप जैसा सोच रहे हैं, वैसा नहीं है’. इसके साथ ही फिल्म के ट्रेलर की भी डेट बता दी गई है, 13 जुलाई को मिमी (Mimi) का ट्रेलर फैंस के सामने आएगा. Also Read - Mimi First Look: 'मिमी' का फर्स्‍ट लुक आया सामने, बेबी बम्‍प के साथ नजर आईं कृति सेनन



इस फिल्म का निर्देशन लक्ष्मण उतेकर ने किया है, बता दें कि फिल्म की कहानी सरोगेसी के आसपास घूमती है. कृति ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि ‘मिमी कोई गंभीर फिल्म नहीं है या कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं है, यह एक मजेदार फिल्म है’. Also Read - Kriti Sanon को अपने नाजुक दिल के लिए है किसी की तलाश! रोमांटिक मूड में शेयर किया VIDEO