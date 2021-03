Kriti Sanon-Varun Dhawan Party At Set See Their Fun Video: वरुण धवन (Varun Dhawan) कृति सेनन (Kriti Sanon) इन दिनों नार्थ इस्ट में अपनी आने वाली फिल्म ‘भेड़िया’ (Bhediya) की शूटिंग कर रहे हैं. ऐसे में जाहिर की दोनों स्टार इस बार घर से दूर होली मना रहे हैं. हालांकि उन्होंने इस दौरान उन्होंने जमकर मस्ती की, दरअसल इस फिल्म की शूटिंग हो रही है. ऐसे में सामने आए वीडियो में वरुण धवन और कृति सेनन होलिका दलन करते नजर आ रहे हैं और जमकर डांस कर रहे हैं. Also Read - Happy Holi 2021: अमिताभ ने थ्रोबैक तस्वीर शेयर करके कहा 'रंग बरसे', Abhishek-Jaya साथ में आए नजर- See Picture

वरुण (Varun Dhawan) और कृति (Kriti Sanon) का होली का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इस वीडियो की झलक खुद कृति ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर दिखाई है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि वरुण-कृति के साथ पूरी भेड़िया (Bhediya) की टीम आग के आगे होलिका दहन करती नजर आ रही है. इस वीडियो के बैकग्राउंड में अमिताभ बच्चन की फिल्म सिलसिला के गाने रंग बरसे भीगे चुनर वाली को भी सुना जा सकता है. Also Read - Holi 2021: Sara Ali Khan ने वीडियो शेयर कर दी होली दी बधाई, देखें एक्ट्रेस का फनी अंदाज- Video Viral

View this post on Instagram A post shared by Manav Manglani (@manav.manglani)

आपको बता दें कि भेड़िया (Bhediya ) हॉरर-कॉमेडी फिल्म है. भेड़िया (Bhediya )फिल्म मैडॉक फिल्म्स द्वारा बनाई गई है ये फिल्म 2022 में 14 अप्रैल को रिलीज होगी. फिलहाल इस फिल्म की शूटिंग हो रही है. भेड़िया फिल्म के जरिए वरुण और कृति दोनों दूसरी बार साथ काम करने वाले हैं. इससे पहले दोनों फिल्म दिलवाले में साथ काम कर चुके हैं.