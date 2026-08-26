Kriti Sanon के रक्षाबंधन एड पर मचा बवाल, ट्रोलिंग के बाद GIVA ने हटाया विज्ञापन, जानें पूरा विवाद

हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस Kriti Sanon ज्वेलरी ब्रांड GIVA के रक्षाबंधन कैंपेन में नजर आई थीं, जिसमें उन्होंनेऑफ-व्हाइट इंडो-वेस्टर्न ड्रेस पहनी है, इसमें ब्रैलेट-स्टाइल ब्लाउज, केप और ड्रेप्ड स्कर्ट शामिल थे. बस फिर क्या था अदाकारा ट्रोलर्स के निशाने पर आ गईं, लोगों का कहना था कि रक्षा बंधन जैसे पारंपरिक त्योहार पर ऐसे कपड़े पहनना ठीक है क्या?
पहनावे को लेकर उठे सवाल-
कैंपेन में त्योहार के फैशन को मॉडर्न अंदाज़ में दिखाने की कोशिश की गई थी, लेकिन कृति की ड्रेस सोशल मीडिया यूज़र्स को पसंद नहीं आई, देखते ही देखते ये विवाद इतना बढ़ गया कि अब ज्वेलरी ब्रांड GIVA ने कृति सेनन वाला अपना रक्षाबंधन का विज्ञापन हटा लिया है. यह कदम तब उठाया गया जब कृति ने वीडियो कमर्शियल में पहने गए अपने कपड़ों पर सवाल उठाने वाले आलोचकों को आड़े हाथों लिया था. एक्ट्रेस और BJP सांसद कंगना रनौत ने भी “बिकिनी पहनकर राखी बांधने” के लिए कृति सेनन की आलोचना की थी.
विवाद के कुच घंटों बाद ही GIVA ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज पर एक बयान जारी किया, जिसमें भारतीय संस्कृति और परंपरा के प्रति सम्मान पर ज़ोर दिया गया. ज्वेलरी ब्रांड ने कहा कि उन्होंने “सम्मान के चलते सभी मीडिया प्लेटफॉर्म से कमर्शियल हटा लिया है. हम भारतीय संस्कृति, परंपराओं और त्योहारों का बहुत सम्मान करते हैं. एक ब्रांड के तौर पर, हम हमेशा पूरे परिवार के साथ इन खुशी के पलों को मनाने में विश्वास रखते हैं और इस बार हम अपने पालतू जानवरों को भी इस प्यार और जश्न में शामिल करना चाहते थे.”
ब्रांड ने एक बयान में कहा, ‘अगर हमारे हालिया विज्ञापन से अनजाने में समाज के कुछ वर्गों की भावनाएं आहत हुई हैं तो हमारा ऐसा इरादा बिल्कुल नहीं था. सम्मान के कारण, हमने इस एड को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा लिया है. इस त्योहार के मौसम में आप सभी को ढेर सारा प्यार और सकारात्मकता मिले.’ ज्वेलरी के जिस विज्ञापन को ब्रांड ने हटा लिया है, उसमें कृति सेनन को ब्रालेट-स्टाइल ब्लाउज़, केप और ड्रेप्ड स्कर्ट पहनकर रक्षाबंधन मनाते हुए दिखाया गया था. सोशल मीडिया यूज़र्स के एक वर्ग को यह बात पसंद नहीं आई.
कंगना रनौत ने बताया अश्लील-
एक्ट्रेस और BJP सांसद कंगना रनौत ने भी इस विवाद पर अपनी राय रखी और विज्ञापन को “जानबूझकर अजीब/अश्लील” (intentionally creepy) बताया. कंगना रनौत की पोस्ट के कुछ घंटों बाद, कृति सेनन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर एक बयान शेयर किया था.
उन्होंने लिखा था, ‘त्योहारों का असली मतलब आपके पहने हुए कपड़ों में नहीं, बल्कि परंपराओं के प्रति आपकी भावनाओं और उनके अर्थ में होता है…’ साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं के पहनावे पर समाज की नज़र हमेशा क्यों रहती है? कृति सेनन ने लिखा और हां, हम महिलाओं को यह बताना कब बंद करेंगे कि उन्हें क्या पहनना चाहिए? एथनिक फ़ैशन में समय के साथ बहुत बदलाव आया है, लेकिन आज भी किसी महिला के कल्चर के प्रति सम्मान को सिर्फ़ उसके कपड़ों से ही आंका जाता है! कल्चर और परंपराएं दिल में होती हैं, गले की नेकलाइन में नहीं!’
‘कॉकटेल 2’ की एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया के उस वर्ग की भी आलोचना की, जिन्होंने उनके कुत्ते को राखी बांधने पर आपत्ति जताई थी. उन्होंने आगे कहा, ‘रक्षाबंधन सुरक्षा का बंधन है, मैं और मेरी बहन एक-दूसरे को राखी बांधते हैं. हम जानते हैं कि हम एक-दूसरे की सुरक्षा उतनी ही अच्छी तरह कर सकते हैं, जितना कोई भाई करता, हम एक-दूसरे की सेहत, खुशी और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं और हमारे लिए, यह प्रार्थना और वादा हमारे कुत्तों के लिए भी है आख़िरकार, वे भी परिवार का ही हिस्सा हैं.”
बहन उतरीं सपोर्ट में-
सोशल मीडिया यूज़र्स के एक वर्ग ने GIVA पर हिंदू त्योहारों का मज़ाक उड़ाने का आरोप लगाया, जबकि दूसरों ने ‘ब्रा’ पहनकर राखी बांधने के लिए एक्ट्रेस की आलोचना की. कंगना रनौत को कृति सेनन का जवाब वायरल होने के बाद, उनकी बहन नुपुर सेनन ने भी इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी और बीजेपी सांसद से ‘सम्मानपूर्वक आगे बढ़ने’ को कहा.
नुपुर सेनन ने कृति की पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ‘सोचिए, कोई महिला क्या पहनती है, इस बात से किसी और को इतनी परेशानी हो सकती है, सम्मान के साथ कहूं तो अपनी सोच बदलिए. PS: मैंने ही उनसे राखी बंधवाई थी और अगर मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, तो आपको क्यों है?’ सिर्फ़ बॉलीवुड स्टार्स ही नहीं, बल्कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कई राजनेताओं ने भी इस विवाद में अपनी बात रखी और कृति सेनन का मज़बूती से समर्थन किया था. फिल्हाल एड को हटा लिया गया है.
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