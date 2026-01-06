Hindi Entertainment Hindi

करण कुंद्रा की एक्स का 7 साल बड़े तलाकशुदा एंकर पर आया दिल, 'लिपलॉक' सीन से पर्दे पर मचा चुकी हैं सनसनी

Kritika Kamra New Love Gaurav Kapur: कृतिका कामरा ने सालों पहले करण कुंद्रा से ब्रेकअप कर लिया था और अब वो गौरव कपूर के साथ रिश्ते में हैं.

Kritika Kamra New Love Gaurav Kapur: अभिनेत्री कृतिका कामरा ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि वह टीवी अभिनेता से क्रिकेट होस्ट बने गौरव कपूर को डेट कर रही हैं, उन्होंने 10 दिसंबर, 2025 को इंस्टाग्राम पर अपने प्रेमी के साथ कई तस्वीरें साझा करते हुए इस रिश्ते की घोषणा की है. कृतिका और गौरव दोनों ही अपने-अपने क्षेत्रों में जाने-माने चेहरे हैं और उनके काफी प्रशंसक हैं, जो उनके रिश्ते की खबर सुनकर बेहद खुश हैं. कृतिका और गौरव के रिश्ते को लेकर चल रही चर्चा के बीच, आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें.

कृतिका कामरा और करण कुंद्रा सबसे चर्चित सेलिब्रिटी

कृतिका कामरा और करण कुंद्रा कभी टीवी इंडस्ट्री के सबसे चर्चित सेलिब्रिटी कपल्स में से एक थे, उन्होंने 2009 में ‘कितनी मोहब्बत है’ शो में साथ काम करने के बाद डेटिंग शुरू की थी और उनके रिश्ते के कुछ वास्तविक पहलू चैनल वी के सीरियल ‘द सीरियल’ में भी दिखाए गए थे. एक इंटरव्यू में कृतिका ने बताया कि सार्वजनिक रूप से याद किए जाने वाले उनके रोमांटिक रिश्तों में से एक करण के साथ था और अब यह रिश्ता काफी लंबा खिंच गया है.

राजीव खंडेलवाल के साथ कृतिका का ‘लिपलॉक’ सीन

राजीव खंडेलवाल फिल्मों से लेकर टीवी तक में काम कर चुके हैं और 2015 में उन्होंने रिपोर्टर्स नाम का एक शो किया था जिसमें कृतिका उनके साथ लीड रोल में थी. द न्यूज़रूम पर आधारित है और इसका प्रीमियर 13 अप्रैल 2015 को सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर हुआ था. इस दौरान शो में दोनों स्टार का बेहद रोमांटकि सीन दिखाया गया था, दरअसल राजीव के साथ उस शो में कृतिका का एक ‘लिपलॉक’ सीन था, जिसने टीवी जगत में तहलका मचा दिया था. ये सीन उस दौर के लिए बेहद बोल्ड था, जिसे लेकर जमकर विवाद हो गया था.

कौन है कृतिका कामरा का नया प्यार

गौरव कपूर एक जाने-माने भारतीय क्रिकेट प्रस्तोता, कंटेंट क्रिएटर और टेलीविजन पर्सनैलिटी हैं और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वीजे और रेडियो होस्ट के रूप में की जिसके बाद उन्होंने ‘डरना मना है’ और ‘ए वेडनेसडे!’ जैसी फिल्मों में अभिनय किया. आईपीएल के ‘एक्स्ट्रा इनिंग्स टी20’ के लिए क्रिकेट होस्ट के रूप में और अपने बेबाक इंटरव्यू सीरीज ‘ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस’ के जरिए वे घर-घर में मशहूर हो गए, जिसमें वे खेल जगत की शीर्ष हस्तियों से बातचीत करते हैं और वे रचनात्मक उद्यम और प्रोडक्शन प्रोजेक्ट भी चलाते हैं. गौरव का पहले अभिनेत्री और मॉडल किरत भट्टल से विवाह हुआ था, उन्होंने 2014 में शादी की और 2021 में सौहार्दपूर्ण और निजी तरीके से तलाक ले लिया.