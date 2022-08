KRK On Hrithik And Kangana Relationship: कमाल राशिद खान (Kamaal R. Khan) ये एक ऐसा नाम है जो अक्सर अपने कमाल के रिव्यू से बॉलीवुड सितारों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं. ऐसे में अब केआरके बाजी अपने बड़बोलेपन और बेबाक बयान से हर किसी के होश उड़ा देते हैं. खुद को क्रिटिक्स बताने वाले केआरके अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं. ये रोज किसी न किसी को आड़े हाथ ले ही लेते हैं. आए दिन बॉलीवुड पर निशाना साधने वाले केआरके लगभग हर फिल्म को लेकर अपने विचार लोगों के साथ शेयर करते हैं. ऐसे में इस बार केआरके के निशान पर आए हैं ऋतिक रोशन. जी हां केआरके ने ‘विक्रम वेधा’ के टीजर पर अपना रिव्यू देते हुए ऋतिक रोशन और कंगना रनौत की पुरानी प्रेम कहानी का भी जिक्र छेड़ दिया है, जिससे जमकर विवाद होने वाला है ये तो पक्का है.Also Read - Video: गोविंदा के गाने पर भोजपुरी एक्ट्रेस संग रोमांटिक हुए विनय आनंद, 'चीची' मामा के लिए कही ये बात

कमाल राशिद खान ने विक्रम वेधा पर अपना रिव्यू शेयर करते हुए ऋतिक रोशन और कंगना रनौत की कथित प्रेम कहानी का भी जिक्र छेड़ दिया है. केआरके ने दावा किया है कि ऋतिक रोशन ने एक बार उन्हें घर बुलाया था, यहां उन्होंने उनसे कंगना रनौत के साथ अपनी लव-स्टोरी पर बात की और उन्हें बढ़िया-बढ़िया और प्राइवेट फोटोज फोटोज भी दिखाई थी Also Read - KBC में अमिताभ बच्चन सुनाई अपने बचपन की कहानी, डर के मारे मास्टर जी के सामने हो गई थी बोलती बंद

It’s my review of #VikramVedhateaser! Watch and share pls. #VikramVedha! … https://t.co/rD3FEGF4WI via @YouTube

— Kamal Rashid Kumar (@kamaalrkhan) August 25, 2022