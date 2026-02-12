Hindi Entertainment Hindi

KRK on Rajpal Yadav: ‘राजपाल के पास 50 करोड़ की प्रॉपर्टी’, KRK का बड़ा दावा-तो फिर पत्नी को जेल क्यों नहीं?

राजपाल यादव के केस को लेकर फिल्म इंडस्ट्री के तमाम सितारे मदद को आगे आते दिख रहे हैं. इसी बीच केस में अब एक नया मोड़ आ गया है. एक्टर कमाल आर खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया कि राजपाल यादव के पास 50 करोड़ की संपत्ति है, वह लोन चुकाना नहीं चाहते. आइए जानते हैं क्या है मामला?

कॉमेडियन राजपाल यादव के जेल से रिहा होने की खबरों के बीच अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है. फिल्म क्रिटिक और सोशल मीडिया पर्सनैलिटी कमाल राशिद खान (KRK) ने दावा किया कि राजपाल यादव के पास 50 करोड़ी प्रॉपर्टी है. फिर ये सवाल उठता है कि अगर मामला कर्ज और चैक बाउंस का था तो उनकी पत्नी भी अपराध में उनकी साथी थीं, फिर उन्हें क्यों जेल नहीं हुई.

राजपाल की पत्नी को जेल क्यों नहीं हुई?

साथ ही उन्होंने सवाल किया कि उनकी पत्नी की लोन में सहभागिता रही है फिर उन्हें जेल क्यों नहीं हुई? केआरके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राजपाल यादव के चल रहे चेक बाउंस और कर्ज के केस को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने लिखा कि केस राजपाल यादव और उनकी पत्नी के खिलाफ है, लेकिन उनकी पत्नी जेल में क्यों नहीं है?

कई लोगों से लोन ले चुके हैं राजपाल यादव

कमाल आर खान के मुताबिक, उनके एक दोस्त ने राजपाल यादव के हिस्से का 1.50 करोड़ रुपए चुका दिए हैं, इसलिए पत्नी जेल से बाहर हैं.कमाल आर खान ने कहा, “राजपाल यादव ने कई बॉलीवुड लोगों से लोन लिया है और वापस नहीं किया.

राजपाल यादव जानबूझकर लोन नहीं चुकाना चाहते

कुछ महीने पहले राजपाल यादव मेरे एक दोस्त का अपार्टमेंट खरीदने वाले थे. उनके एक दोस्त के अनुसार, राजपाल यादव के पास 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है.इसका मतलब है कि राजपाल खुद लोन नहीं चुकाना चाहते.” कमाल आर खान ने यह भी दावा किया कि राजपाल यादव के बड़े भाई भी यही बात कह रहे हैं. राजपाल यादव चेक बाउंस केस में तिहाड़ जेल में हैं.

क्यों लिया था 5 करोड़ का लोन?

मामला साल 2010 का है, जब राजपाल यादव ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म ‘अता पता लापता’ के लिए करीब 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था. फिल्म फ्लॉप होने के बाद लोन नहीं चुकाया गया.ब्याज और पेनल्टी जुड़ने से रकम बढ़कर लगभग 9 करोड़ हो गई. राजपाल यादव और उनकी पत्नी द्वारा दिए गए कई चेक बाउंस हो गए, जिसके चलते कई केस दर्ज हुए.

तिहाड़ जेल में बंद हैं राजपाल यादव

साल 2018 में कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया और 6 महीने की सजा सुनाई.दिल्ली हाई कोर्ट ने कई बार सेटलमेंट के लिए समय दिया, लेकिन पेमेंट नहीं होने पर फरवरी 2026 में सरेंडर करने का आदेश दिया गया.राजपाल यादव 5 फरवरी को तिहाड़ जेल पहुंचे.

कई सेलेब्स जैसे सोनू सूद, इंद्रजीत, प्रोड्यूसर इंद्रजीत सिंह संकट में फंसे अभिनेता को आर्थिक मदद दे चुके हैं.

