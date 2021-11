Salman Khan Ex Somy Ali viral Video: बता दें कि केआरके (KRK) सलमान खान (Salman Khan) पर अक्सर अलग-अलग तरह के आरोप लगाते रहते हैं और अब केआरके ने सलमान की एक्स सोमी अली का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो बता रही हैं कि वो एक वक्त में बेहद बुरे रिश्ते में थी, जिसमें उन्हें प्रताड़ित किया जाता है. सलमान खान और सोमी अली के रिलेशनशिप के बारे में हर कोई जानता है, सोमी अली पहले इंटरव्यू में बता चुकी हैं कि वह सलमान की फिल्म देखकर भारत आ गई थीं. ऐसे में ये वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है.Also Read - ऑनलाइन अंडरवियर नहीं खरीदते हैं शाहरुख खान, बोलें- ये मर्दों वाली बात है, जानिए सीक्रेट

केआरके ने शेयर किया सोमी का वीडियो

कमाल आर खान (Kamal R Khan) यानी कि केआरके (KRK) ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो क्लिप शेयर की है. इस वीडियो में सोमी अली (Somy Ali) यह कहते हुए दिखाई दे रही हैं कि जिसके लिए वह अपना घर छोड़कर भारत आयी थीं, उसी ने उनके साथ मारपीट की थी, हालांकि इस वीडियो में सलमान खान का नाम नहीं लिया गया है.

सोमी को सलमान ने किया टॉर्चर?

केआरके ने सलमान खान की एक्स-गर्लफ्रेंड सोमी अली की एक वीडियो क्लिप शेयर की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वो बातें कर रही हैं कि मैं बॉलीवुड एक्टर थी, मैं एक बहुत बड़े स्टार को डेट कर रही थी, वह भारत के ब्रैड पिट जैसी हस्ती रखता था. मैं 16 साल की उम्र में उसे खोजने और शादी करने के लिए भारत चली गई. मुझे उन पर वैसा ही क्रश था जैसे केटी होम्स को टॉम क्रूज पर, मैं उन रेयर लोगों में से थी जो उनके लिए भारत चली गई, उनसे मिली और डेटिंग भी करने लगी लेकिन रिश्ता बहुत टॉर्चर देने वाला था. ये प्रताड़ना मौखिक थी और शारीरिक भी थी लेकिन मैं इसी सोच के साथ बड़ी हुई थी कि यह सामान्य है, 16 साल की उम्र में मेरी मां के साथ भी ऐसा हुआ था.

Whom, Somy Ali is accusing here? Who was hitting her? Can someone tell me pls? pic.twitter.com/aODHIbH7rl

— KRK (@kamaalrkhan) November 17, 2021