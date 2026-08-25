'मैं अपनी मामी से बहुत प्यार करता हूं', गोविंदा के साथ विवाद के बीच कश्मीरा शाह और कृष्णा दे रहे हैं सुनीता का साथ? Video

Kashmera Shah & Krushna Supports Sunita Ahuja: पैपराज़ी से बातचीत के दौरान कश्मीरा शाह ने साफ़ किया कि गोविंदा के साथ तलाक के विवाद के बीच वह सुनीता आहूजा का समर्थन करती हैं.

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Kashmera Shah & Krushna Supports Sunita Ahuja: गोविंदा और सुनीता आहूजा के वैवाहिक विवाद महीनों से सुर्खियों में हैं, खासकर उनके एक-दूसरे के बारे में सार्वजनिक बयानों के बाद. अटकलें तब शुरू हुईं जब सुनीता ने आरोप लगाया कि गोविंदा का किसी अभिनेत्री के साथ अफेयर चल रहा है. गोविंदा को उनकी अगली फिल्म की सह-कलाकार कोमल रानी स्वर्णकार के साथ कई बार देखे जाने के बाद अफवाहें और तेज हो गईं. कथित मनमुटाव के बीच, गोविंदा के भतीजे कृष्णा अभिषेक से एयरपोर्ट पर पैपराज़ी ने दंपति के बीच चल रहे तनाव के बारे में सवाल किए है.

मामा पर कोई सवाल ना पूछो- कृष्णा

सोमवार को मुंबई एयरपोर्ट पर कृष्णा ने अपने चाचा गोविंदा और सुनीता के बीच चल रहे विवाद पर अपनी बात रखी उन्होंने पैपराज़ी से कहा, ‘घर की बात घर में ही रहनी चाहिए. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि बाकी लोग इतनी बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्यों. मामा के बारे में कोई सवाल मत पूछना. मैंने देखा है कि लोग हमारे घर की बातों को लेकर बहुत फुटेज बना रहे हैं’.

तो ये समझो कि मैं सुनीता के साथ खड़ी हूं

गोविंदा के भतीजे कृष्णा अभिषेक की पत्नी कश्मीरा, अभिषेक कुमार के जन्मदिन के जश्न में हुए विवाद के बारे में पूछे जाने पर नाराज़ हो गईं. हाला.कि कश्मीरा ने अपने परिवार से जुड़े हर पहलू पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने यह साफ़ कर दिया कि वह परिवार की महिलाओं का समर्थन करती हैं. पैपराजी से बात करते हुए कश्मीरा ने कहा, ‘वो मेरी फैमिली है और मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगी. मैं अपनी फैमिली की औरतों के साथ खड़ी हूं.। अगर लिखना है, समझना है, तो ये समझो कि मैं सुनीता के साथ खड़ी हूं. आज तक उन्हें कभी आवाज उठाई है? कभी कहा है कि ये गलत है वो ग़लत है? आज बोल रही है ना तो होगा कुछ ग़लत.’

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गोविंदा के मैनेजर ने तलाक़ की अफ़वाहों को गलत बताया

इसके बाद, सुनीता को मुंबई में एक फ़ैमिली कोर्ट के बाहर अपने बेटे यशवर्धन के साथ देखा गया. बाद में, गोविंदा के मैनेजर ने तलाक़ की अफ़वाहों को गलत बताया और साफ़ किया कि सुनीता ने अपनी तलाक़ की अर्ज़ी वापस ले ली है. यह विवाद तब शुरू हुआ जब सुनीता ने गोविंदा पर कोमल रानी के साथ अफ़ेयर का आरोप लगाया. सुनीता का दावा था कि कोमल रानी की उम्र गोविंदा की बेटी जितनी है. पैपराज़ी से बात करते हुए सुनीता ने गोविंदा को “शुगर डैडी” कहा था. हालांकि अब दोनों के बीच चीजें ठीक हो गई हैं.