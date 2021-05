Krushna Abhishek Wife Kashmera Shah Hot And Bold Pictures In Monokini Goes Viral: टीवी एक्टर और कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक (Krushna Abhishek) की पत्नी कश्मीरा शाह (Kashmera Shah) अक्सर अपने हॉट और बोल्ड अंदाज के लिए जानी जाती रही हैं. एक्ट्रेस अपने सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक कमाल की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो भले ही 49 साल की हैं, लेकिन फिटनेस और बोल्डनेस में उनका कोई जवाब नहीं है. Also Read - SARS-CoV-2 virus को फैलने से कैसे रोक सकते हैं? जरूरी हैं खिड़की-दरवाजे-पंखे, जानिए दिशा निर्देश

कश्मीरा (Kashmera Shah)सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, वह आए दिन अपनी लेटेस्ट तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं. हाल ही में कश्मीरा (Kashmera Shah) अपने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर काफी चर्चा में रहीं थीं और अब उन्होंने हॉट एंड बोल्ड तस्वीरें शेयर करकें एक बार फिर से इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है. Also Read - Chandra Grahan 2021: इन 4 राशियों के लिए बेहद खतरनाक साबित होगा साल का पहला चंद्र ग्रहण, आएगी भारी विपदा



कश्मीरा शाह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी एक हॉट ब्लैड एंड व्हाइट तस्वीर पोस्ट की है. इस तस्वी में वह मोनोकिन में नजर आ रही हैं इस तस्वीर के साथ ही कश्मीरा ने बॉडी पॉजिटिविटी पर एक लंबी-चौड़ा संदेश भी लिखा है.कश्मीरा शाह ने जो फोटो शेयर की है, उसके कैप्शन में उन्होंने लिखा कि शंका आपके सपनों को हार मानने से भी ज्यादा तोड़ती है

View this post on Instagram A post shared by Kashmera Shah (@kashmera1)



एक्ट्रेस ने आगे लिखा है धन्यवाद बिग बॉस, आपका मुझे यह अहसास दिलाने के लिए. मैं खुद के बारे में कई ऐसी चीजें थीं जो नहीं जानती थी. अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं, ऐसा कुछ नहीं हैं और न होगा जो मेरी आंखों से बचकर निकल जाए, कोई माफी नहीं और न ही कोई पछतावा.भाड़ में जाएं वे लोग जो मुझे पसंद नहीं करते मैं आपको प्लीज करने के लिए पैदा नहीं हुई. सच में’