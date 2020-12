krushna abhishek Wife kashmira shah Shares Photos in Pink Bikini and in open shirt see hot and sultry pics-‘बिग बॉस 14’ की एक्स कंटेस्टेंट कश्मीरा शाह घर से बाहर आने के बाद सोशल मीडिया पर अपनी हॉट तस्वीरें शेयर कर रही हैं. हाल ही में कश्मीरा ने पिंक बिकिनी में फोटोज़ पोस्ट की हैं. Also Read - फोटोफिट म्यूजिक का नया Song 'फुकरापंती' हुआ रिलीज, फैंस का ऐसा रहा Reaction

फैंस उनके इस लुक पर जमकर कमेंट कर रहे हैं. यही नहीं उनकी ननद आरती सिंह भी अपनी भाभी की इस फोटो पर कमेंट करने से खुद को रोक नहीं सकीं. बता दें, कश्मीरा शाह ने ब्लू सैटिन शर्ट के साथ पिंक बिकिनी पहनी हुई है. Also Read - प्यार के लफ्ज़ गुनगुनाती हैं जैस्मीन भसीन और अली गोनी की ये तस्वीरें, मोहब्बत बे-पनाह है!

View this post on Instagram A post shared by Kashmera Shah (@kashmera1)

View this post on Instagram A post shared by Kashmera Shah (@kashmera1)

View this post on Instagram A post shared by Kashmera Shah (@kashmera1)

इससे पहले भी कश्मीरा ने फोटोज शेयर की थीं जिसपर कृष्णा ने लिखा- जब आपके पास घर पर बिरयानी हो तो बाहर दाल मखनी क्यों खानी है? कैश मुझे तुमपर गर्व है, क्योंकि तुम अपने हॉट अवतार में वापस आ गई हो”.