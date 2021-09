Kashmira Shah No Makeup Look Viral On Social Media: कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक (Krushna Abhishek) हाल ही में पत्नी कश्मीरा शाह (Kashmira Shah) हाल ही में ये कपल मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आया और इस दौरान दोनों सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में बात करते हुए नजर आए. ऐसे में वीडियो में जो कश्मीरा शाह (Kashmira Shah) का लुक बाहर आया है वो फैंस को हैरान कर दिया है. कश्मीरा का वीडियो देखकर सोशल मीडिया पर लोग भी जमकर कमेंट्स कर रहे हैं.Also Read - कश्मीरा शाह ने पिंक बिकिनी और खुली शर्ट में हॉटनेस के तोड़े सारे रिकॉर्ड, ननद आरती सिंह ने कहा....

कश्मीरा शाह (Kashmira Shah) का ये वीडियो सोशल मीडिया पर मशहूर फोटोग्राफर विरल भयानी (viral bhayani) ने शेयर किया है. कश्मीरा (Kashmira Shah) के इस वीडियो में वो बिना मेकअप के नजर आ रही हैं और इस दौरान उन्होंने अपने बालों को खुला रखा हुआ है और साथ ही व्हाइट टॉप के उपर जींस का जैकेट पहन रखा था.

View this post on Instagram A post shared by Bollywood Pap (@bollywoodpap)



ऐसे में पैंस सोशल मीडिया पर जमकर कश्मीरा (Kashmira Shah) के बारे में बातें कर रहे हैं कश्मीरा (Kashmira Shah) का बिन मेकअप लुक देखकर सोशल मीडिया पर लोग जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. एक ने कहा- ये कश्मीरा को क्या हो गया, एक और शख्स ने लिखा- ये तो बिल्कुल अफ्रीकन लग रही है. वहीं एक अन्य शख्स ने कहा- इससे मस्त तो मेरी एक्स लगती है.