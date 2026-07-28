जब कुमार सानू को अंडरवर्ल्ड डॉन के लिए करना पड़ा था परफॉर्म, कहा 'डर तो लगा था क्योंकि...'

Kumar Sanu Perform For Underworld Don: सिंगर कुमार सानू ने याद किया कि फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए उन्हें दुबई में एक अंडरवर्ल्ड डॉन की पार्टी में गाना पड़ा था

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Published: July 28, 2026, 11:30 AM IST
जब कुमार सानू को अंडरवर्ल्ड डॉन के लिए करना पड़ा था परफॉर्म, कहा 'डर तो लगा था क्योंकि...'

Kumar Sanu Perform For Underworld Don: सिंगर कुमार सानू ने दुबई में एक अंडरवर्ल्ड डॉन की पार्टी में गाना गाए जाने के अनुभव को याद करते हुए कहा कि उन्हें अपनी जान का डर था और उन्हें लगा कि परफॉर्म करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था और उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों ने उन्हें गाने के लिए बुलाया था, वे बाद में उनके फ़ैन बन गए. सुभोजित घोष के पॉडकास्ट पर बात करते हुए, 68 साल के सिंगर ने कहा कि उस समय हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री पर अंडरवर्ल्ड का सीधा कंट्रोल था. सानू के मुताबिक, इंडस्ट्री का माहौल बेचैनी भरा था और फ़िल्म जगत से जुड़े लोगों के आस-पास हिंसक घटनाएं हो रही थीं.

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर अंडरवर्ल्ड का सीधा कंट्रोल था

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शुभोजित घोष के पॉडकास्ट पर बात करते हुए, 68 वर्षीय कलाकार ने कहा कि उस समय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर अंडरवर्ल्ड का सीधा कंट्रोल था. सानू के अनुसार, इंडस्ट्री का माहौल बेचैनी भरा था और फिल्म जगत से जुड़े लोगों के आस-पास हिंसक घटनाएं हो रही थीं. सानू ने उन सालों के माहौल के बारे में बात की और कहा कि ऐसे निमंत्रणों को ठुकराना हमेशा व्यावहारिक विकल्प नहीं होता था, उन्होंने बताया कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को अक्सर लगता था कि अंडरवर्ल्ड से जुड़े प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आने पर उनका बहुत कम नियंत्रण होता था

‘मैं डरा हुआ था, उस समय कुछ चल रहा था’

सुभोजित घोष के पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान सानू ने कहा ‘मैं डरा हुआ था, उस समय कुछ चल रहा था . एक ऐसा सिस्टम था’. पॉडकास्ट होस्ट ने उस दौर में म्यूज़िक इंडस्ट्री को हिला देने वाली हिंसक घटनाओं का भी ज़िक्र किया, जिसमें म्यूज़िक बैरन गुलशन कुमार की हत्या भी शामिल थी. सानू ने कहा कि उन्होंने इतना कुछ देख लिया था कि वे इसमें शामिल खतरों को समझ सकें. इसलिए, जब उनसे कुछ प्राइवेट कार्यक्रमों में परफॉर्म करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, उन्हें लगा कि सहयोग करना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है.

प्रभावशाली लोग बाद में उनके दोस्त बन गए

कुमार सानू ने यह भी बताया कि इनमें से कुछ प्रभावशाली लोग बाद में उनके दोस्त बन गए औ रउन्होंने ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद या सुरक्षा करने की पेशकश भी की. हालांकि सिंगर ने कहा कि वह कभी उन पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे. कुमार सानू को याद है कि उनका जवाब हमेशा यही होता था ‘मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद का देख लूंगा उनके लिए उस दुनिया से दूर रहना हमेशा ज़रूरी था. भले ही वह कभी-कभी मुश्किल हालात में फंस जाते थे, लेकिन उन्होंने किसी से एहसान लेने के बजाय अपनी समस्याएं खुद ही सुलझाना बेहतर समझा’.

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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