Also Read - इस एक्ट्रेस का प्यार पाने के लिए कुमार सानू ने 6 महीने प्रेग्नेंट बीवी को छोड़ा? कहा- पागल!

View this post on Instagram

Also Read - BB14 : कुमार सानू के बेटे Jaan Kumar Sanu का दर्द, 6 महीने की प्रेग्नेंट बीवी को छोड़कर चले गए थे सिंगर

My younger brother Shaan came to meet me before I leave India.It feels so nice when you meet such a selfless person. He took care of me throughout my sickness during corona , he’d talked to my doctor, checked on my treatment. Love you brother,God bless you. Always keep smiling 👑❤️ @singer_shaan #shaan #kumarsanu #brothers #bengalifood #bengali