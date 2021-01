Kumkum Bhagya Fame Sriti Jha’s Asexual Video Viral says sex is anything for her watch video- कुमकुम भाग्य’ में प्रज्ञा का लीड रोल निभा रहीं ऐक्ट्रेस सृति झा ने अपनी सादगी के कारण दर्शकों के दिल में खास जगह रखती हैं. सृति ने अपने अभिनय से तो लोगों को दीवाना बनाया ही है अपनी कविताओं से भी दिल जीत लिया है. हाल ही में सृति की गायी कविता का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही हैं. मैं अलैंगिक हूं, मैं अकेली नहीं हूं. Also Read - दिशा पाटनी की Back Chain Pulley Exercise को फैंस कर रहे हैं जमकर लाइक, देखें वीडियो

बता दें, Zee TV पर आने वाली इस धारावाहिक में Sriti Jha ने प्रज्ञा के किरदार को खूब मशहूर कर दिया. सृति द्वारा निभाए जाने वाले इस किरदार को लोगों ने खूब प्यार दिया.

मकुम भाग्य के लिए सृति को कई सम्मान से भी नवाज़ा गया जिसमें Indian Telly Awards, Gold Awards, Indian Television Academy Awards, Dadasaheb Phalke International Film TV Awards जैसे नाम शामिल हैं. सृति सोशल मीडिया पर भी ख़ूब एक्टिव रहती हैं.