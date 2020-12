Kunaal Roy Kapur says I am lazy, tend to procrastinate web series released on 25 december sandwich forever- अभिनेता कुणाल रॉय कपूर का कहना है कि वह आलसी हैं और उन्हें टालमटोल करना पसंद है. यही वो चीजें हैं जो उन्हें कॉमेडी वेब सीरीज ‘सेंडविच्ड फॉरेवर’ में उनकी भूमिका से जोड़ती हैं. शो में वह समीर की भूमिका निभा रहे हैं, जो एक फ्रीलांस गेम डेवलपर है और घर से काम करता है. कुणाल ने कहा, “सेंडविच्ड फॉरेवर में समीर मेरे जैसा ही है. मैं उसकी तरह आलसी हूं, चीजों को लेकर टालमटोल करता हूं, लेकिन हम जो करते हैं, उससे प्यार भी करते हैं. सबसे मजेदार हिस्सा यह है कि हम दोनों को येलो बॉक्सर पहनना पसंद है.” Also Read - त्रिधा चौधरी के साथ Sensuous सीन देने पर क्या था बॉबी देओल के पापा धर्मेंद्र का रिएक्शन, बोले- लोगों को बस...

यह शो समीर और उनकी नवविवाहित पत्नी नैना के इर्द-गिर्द घूमता है. यह किरदार अहाना ने निभाया है. नैना की जिंदगी उनके ससुराल वालों के बीच सैंडविच की तरह फंसी हुई हैं, जो उनके अपार्टमेंट के दोनों ओर रहते हैं.

इस सीरीज में जाकिर हुसैन, दिव्या सेठ शाह, अतुल कुलकर्णी और लुबना सलीम भी हैं. यह शो 25 दिसंबर को सोनी लिव पर रिलीज होगा.

कुणाल को हाल ही में थ्रिलर, म्यूजिकल वेब सीरीज बंदिश बैंडिट्स में देखा गया था.