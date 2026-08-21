EnglishHindi

जबरदस्त एजेंट्स तो बहुत देखे होंगे, अब देखिए 'जबरदस्ती के एजेंट्स', रिलीज हुआ Kunal Khemu की 'वाइब' का टीजर

कुणाल खेमू एक बार फिर दर्शकों को हंसाने के लिए तैयार हैं. उनकी अपकमिंग मल्टीस्टारर फिल्म 'वाइब' का मजेदार टीजर रिलीज हो गया है, जिसमें स्पाई मिशन के बीच कॉमेडी का जबरदस्त तड़का देखने को मिल रहा है.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: August 21, 2026, 3:52 PM IST
जबरदस्त एजेंट्स तो बहुत देखे होंगे, अब देखिए 'जबरदस्ती के एजेंट्स', रिलीज हुआ Kunal Khemu की 'वाइब' का टीजर
  • कुणाल खेमू की फिल्म ‘वाइब’ का मजेदार टीजर शुक्रवार को रिलीज हो गया
  • फिल्म में कुणाल और स्पर्श श्रीवास्तव अनजाने में मिशन का हिस्सा बनकर ‘Accidental Heroes’ बनते हैं
  • प्रीति जिंटा फिल्म में खुफिया एजेंसी की अधिकारी के किरदार में नजर आएंगी
  • कुणाल खेमू के निर्देशन में बनी ‘वाइब’ 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी

अभिनेता कुणाल खेमू फिल्म ‘वाइब’ के जरिए एक बार फिर दर्शकों को हंसी से लोट-पोट करने के लिए आ रहे हैं. मेकर्स ने शुक्रवार को फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया है. मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर टीजर रिलीज कर दिया है. टीजर रिलीज कर उन्होंने लिखा, “जबरदस्त एजेंट्स तो देखे होंगे, अब जबरदस्ती के एजेंट्स देखो, फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया गया है.”

1 मिनट 20 सेकंड का टीजर-

और पढ़ें: कश्मीर में कुणाल खेमू की पुश्तैनी हवेली के अंदर क्या है खास? बालकनियों से लेकर शाही बैठक तक हर कोना है बेहद अलग

टीजर की जानकारी मिलते ही कुणाल के इंडस्ट्री के दोस्तों ने तुरंत कमेंट सेक्शन पर प्रतिक्रिया दी. अभिनेता राज अंदकत और अंशुमन पुष्कर ने फिल्म रिलीज को लेकर अपनी उत्सुकता जाहिर की. इस मल्टीस्टारर फिल्म में स्पाई वर्ल्ड को एक मजाकिया अंदाज में दर्शकों को दिखाया जाएगा. 1 मिनट 20 सेकंड के टीजर में दिखाया गया है कि कुणाल खेमू और स्पर्श श्रीवास्तव आपस में दोस्त है, जो अनजाने में एक बड़े खतरे के बीच फंसकर एक्सीडेंटल हीरोज बन जाते हैं, फिल्म में प्रीति जिंटा खुफिया एजेंसी की अधिकारी की भूमिका में नजर आ रही हैं.


प्रीति जिंटा की एंट्री-

टीजर की शुरुआत प्रीति जिंटा की एंट्री से होती है, जिसमें वे एक मिशन को नियंत्रित करती हैं. उन्हें देश में होने वाले एक आतंकी हमले की जानकारी मिलती है, जिसके प्रीति कुणाल और स्पर्श को मिशन पर भेजती हैं, जिनमें जिम्मेदारी उठाने लायक कोई साहस नहीं है, यहीं से कहानी हंसी, अराजकता और मजेदार कॉमेडी को जन्म देती है. टीजर में आगे दिखाया जाता है कि कुणाल खेमू और बग्स को एजेंट बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है. टीजर में स्पर्श एक गंभीर लड़के कि भूमिका में नजर आ रहे हैं, तो कुणाल एक लापरवाह रोल में नजर आ रहे.

कुणाल खेमू द्वारा निर्देशित और लिखित फिल्म में कुणाल मुख्य भूमिका निभा रहे हैं. इस फिल्म में उनके अलावा, प्रीति जिंटा, स्पर्श श्रीवास्तव और वंशिका धीर भी नजर आएंगी. वाइब का निर्माण कुणाल खेमू और चिराग निहलानी ने ड्रोंगो फिल्म्स के बैनर तले किया है. फिल्म 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. (input-आईएएनएस)

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.