Kundali Bhagya Actress Shraddha Arya Bold Pool Photoshoot Viral On Social Media: जी टीवी पर आने वाले मशहूर शो कुंडली भाग्य (Kundali Bhagya) की सबसे हॉट औऱ बोल्ड एक्ट्रेस में से एक एक्ट्रेस प्रीता (Preeta) यानी श्रद्धा आर्या (Shraddha Arya) आए दिन सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर फोटो शेयर करती रहती हैं. प्रीता (Preeta) ने अपनी एक्टिंग के दम पर लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है, ऐसे में उन्होंने हाल ही में उन्होंने जो फोटो शेयर की है उसमें वो पूल के किनारे मस्ती करती हुई नजर आ रही हैं. ऐसे में तस्वीरों में देखें प्रीता (Preeta) का कमाल का अंदाज.

कुंडली भाग्य (Kundali Bhagya) की मशहूर एक्ट्रेस प्रीता (Preeta) यानी श्रद्धा आर्या (Shraddha Arya) का लुक हर किसी को पसंद आता है. प्रीता के किरदार से घर-घर में अपनी अलग पहचान बनाने वाली श्रद्धा अपने फोटोशूट की वजह से चर्चा में हैं. श्रद्धा आर्या ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो तेजी से वायरल हो रही हैं.इन तस्वीरों में श्रद्धा आर्या ब्लू कलर की ड्रेस में पूल किनारे पोज देती नजर आ रही हैं. हाथ में वाइन की ग्लास पकड़े श्रद्धा काफी खूबसूरत, बोल्ड और हॉट लग रही हैं.

श्रद्धा अपने फैंस के बीच चर्चा में बनी रहने के लिए दिलचस्प पोस्ट शेयर करती दिख जाती हैं.श्रद्धा की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ वायरल हो रही हैं औऱ फैंस इन तस्वीरों पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं.