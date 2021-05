Shraddha Arya Share Pictures In Pink Monokini Pictures Goes Viral See Actress Hot Avatar: ‘कुंडली भाग्य’ (Kundali Bhagya) में प्रीता (Preeta) का रोल प्ले करने वालीं एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या (Shraddha Arya) उन एक्ट्रेस में से एक हैं जिन्होंने टीवी की दुनिया में एक संस्कारी बहू के तौर पर अपनी इमेज बनाई हुई है. लेकिन द्धा आर्या (Shraddha Arya) सोशल मीडिया पर अपनी इस इमेज को तोड़़ती रहती हैं और अक्सर बिकिनी पहनकर या फिर बोल्ड तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. Also Read - ‘कुंडली भाग्य’ की प्रीता Shraddha Arya ने हॉट अंदाज में फैंस को किया क्लीन बोल्ड, बेडरूम वालीं फोटोज वायरल

ऐसे में हाल ही में ‘कुंडली भाग्य’ (Kundali Bhagya) एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या (Shraddha Arya) अपने सोशल मीडिया पर जमकर बोल्ड तस्वीरें शेयर की हैं जिसे देखकर हर किसी के होश उड़े हुए हैं. श्रद्धा (Shraddha Arya) का नया रूप देख लोग दंग रह गए हैं. इन तस्वीरों में श्रद्धा (Shraddha Arya) मोनोकिनी पहन शावर लेती नज़र आ रही हैं. Also Read - Kundali Bhagya की 'प्रीता' पूल किनारे कर रही हैं Chill, तस्वीरों में देखें Shraddha का Bold अंदाज



इन तस्वीरों में श्रद्धा आर्या पिंक मोनोकिनी में दिख रही हैं और उनकी तस्वीरें देखकर आपके भी होश उड़े जाएंगे. श्रद्धा इस वक्त टीवी की संस्कारी बहू की लिस्ट में है और इस बार संस्कारी बहू ने जो अंदाज दिखाया है उससे लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए हैं. उनकी ‘कुंडली भाग्य’ को-स्टार अंजुम फकीह ने लिखा- बस करो’, वहीं कृष्णा मुखर्जी ने उन्हें ‘क्यूट’ तो कनिका मान ने ‘हॉट’ बताया.