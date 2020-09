जी टीवी के फेमस सीरियल ‘कुडंली भाग्य’ की कहानी में नया मोड़ आ गया है. प्रीता के तेवर बदल चुके हैं. वो करण से शादी करके उसके घर में आ गई है. प्रीता ने लूथरा हाउस में साफ कर दिया है कि अब कोई भी हरा नहीं पाएगा. क्योंकि अब वो प्रीता करण लूथरा बन गई हैं. हालांकि करण प्रीता को अपने पत्नी का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है. यहां तक कि वो साथ सोने के लिए भी मना कर देता है. Also Read - 'इंदु की जवानी' देख सावन में लग गई आग, कियारा आडवाणी के ठुमको ने दिल जला दिया

इस बात से प्रीता बहुत दुखी हो जाती है लेकिन वो पूरी कोशिश करती है कि कुछ भी करके करण का दिल जीत सके. आने वाले एपिसोड में कुछ ऐसा ही होता है. बारिश होती है और प्रीता के दिल की मुराद पूरी हो जाती है.

He moved closer to her, his lips just inches away from hers. She stood motionless nd waited for him to kiss her bt then he looked at her face and thought to tease her🙈😍❤#Preeran #KundaliBhagya pic.twitter.com/haK1AJIcAr

— ~SḧḀṆḀYḀ`~♡ (@Sangemarmar12) September 15, 2020