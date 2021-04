Kush Shah and 3 more test Covid positive on Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah sets: ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) टीवी पर सबसे ज्यादा चलने वाला शो है और लोग इसे कई सालों से पसंद कर रहे हैं. भले ही इसके सारी पुराने कलाकार शो का हिस्सा नहीं है इसके बाद भी शो को फैंस पूरा प्यार दे रहे हैं. लेकिन कोरोना का कहर अब इस शो पर भी टूटा है. दरअसल तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) शो से जुड़े चार लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजीटिव आई है. Also Read - Taarak Mehta Ka... एनिमेटिड वर्जन का Title Track रिलीज़, गोकुलधाम का दिखेगा नया अंदाज

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) के एक्टर मंदार चंदवाडकर (Mandar Chandwadkar) कोरोना पॉजिटिव हुए थे. साथ ही सुदंरलाल (Sundarlal) का किरदार निभाने वाले एक्टर भी कोरोना से ग्रस्त हुए थे और . अब 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) के सेट पर कोरोना बम फूट गया है. हाल ही में शो के सेट पर 110 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ है, जिसमें 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं.

शो में डॉक्टर हाथी के बेटे गोली(Goli) का किरदार निभाने वाले कुश शाह (Kush Shah) की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. नई गाइडलाइन्स के अकॉर्डिंग सभी शोज के स्टार्स और टीम मेंबर्स को शूट से पहले अपना कोविड टेस्ट करवाना है तो अप्रैल 9 को कास्ट और क्रू मेंबर्स के साथ 110 मेंबर्स का आर टी पी सी आर टेस्ट हुआ. इस दौरान कुश और टीम के अन्य 3 मेंबर्स की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है.

ऐसे में शो के बारे में प्रोड्यूसर असित मोदी ने कहा कि आने वाले 15 दिनों में कोई शूटिंग नहीं होगी. जनता कर्फ्यू के बाद किछ दिनों तक शूटिंग नहीं होगी. दरअसल वो सबकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना चाहते हैं.