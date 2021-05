Kylie Jenner Hot Pictures Viral On Social Media See Actress Bikini Look: अमेरिकन मॉडल और कॉस्मेटिक बिजनेस टायकून काइली जेनर (Kylie Jenner) सबसे हॉट और सबसे सेक्सी डीवाओं में से एक हैं और उनका स्वैग और क्रेज ऐसा है कि इंटरनेट पर आग लगाने के लिए उन्हें बस एक नई हॉट फोटो या वीडियो को शेयर करने की जरूरत है और फैंस काइली जेनर (Kylie Jenner) के हर लुक के दीवाने हो जाते हैं. Also Read - कैलिफोर्निया की गवर्नर के लिए चुनाव लड़ेंगी Kylie Jenner की 'मां' कैटलिन, बेहद अनोखी है इनकी लाइफ स्टोरी

मॉडल काइली जेनर (Kylie Jenner) का हॉट लुक इंस्टाग्राम पर आम बात है. वह अक्सर अपनी बोल्ड तस्वीरें फैन्स के साथ शेयर करती रहती हैं. काइली (Kylie Jenner) ने हाल ही में कुछ और तस्वीरें भी शेयर की हैं जो अब ट्रेंडिंग्स में शामिल हो गई हैं, इन तस्वीरों में वह बेहद खूबसूरत लग रही हैं.

काइली इन तस्वीरों में याच पर फ्लैशी स्ट्रिंग बिकिनी पहने हुए दिख रही हैं. ये मटेलिक सिल्वर के साथ सिल्वर क्लेस्प के रूप में डिजाइन की गई हैं. वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि काइली जेनर ने दुनिया की सबसे कम उम्र की अरबपति का खिताब भी अपने नाम कर लिया है.

View this post on Instagram A post shared by Kylie 🤍 (@kyliejenner)



काइली ने बिकिनी को इन दिनों सोशल मीडिया पर सबसे फैशनेबल ड्रेस बना दिया है. ये तस्वीर उनहोंने कुछ दिन पहले ही शेयर की थी. काइली अक्सर अपने मेकअप प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करती नजर आती हैं. काइली की ये तस्वीर और फैन्स वायरल न करें. काइली ने कुछ इस अंदाज में फोटो के लिए पोज़ दिया कि लोग उनके दीवाने हो ही जाते हैं.