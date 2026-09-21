EnglishHindi

'हमारी नहीं तो सलमान खान की सुन लो...' ट्रोलिंग से परेशान होकर फूटा स्मृति ईरानी और गौरी प्रधान का दर्द!

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: बिग बॉस 20 में सलमान खान की बॉडी शेमिंग वाली टिप्पणी के बाद, स्मृति ईरानी, ​​गौरी प्रधान, रितु चौधरी और रवी गुप्ता ने सोशल मीडिया पर होने वाली ट्रोलिंग के बारे में खुलकर बात की है.

Edited By: Shilpi Singh
Published: September 21, 2026, 9:49 AM IST
'हमारी नहीं तो सलमान खान की सुन लो...' ट्रोलिंग से परेशान होकर फूटा स्मृति ईरानी और गौरी प्रधान का दर्द!

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ की महिला कलाकारों ने सोशल मीडिया पर सेलेब्रिटीज़ और उनके परिवारों को अक्सर झेलनी पड़ने वाली ट्रोलिंग, बॉडी-शेमिंग और पर्सनल कमेंट्स के खिलाफ आवाज़ उठाई है. स्मृति ईरानी, ​​गौरी प्रधान, रितु चौधरी सेठ और रवी गुप्ता ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने उन कमेंट्स के बारे में बात की जो उन्हें और उनके करीबियों को लेकर किए गए थे. यह वीडियो सलमान खान के ‘बिग बॉस 20’ के ‘वीकेंड का वार’ एपिसोड में ऑनलाइन ट्रोलिंग और बॉडी-शेमिंग पर बात करने के कुछ समय बाद आया है उन्होंने कैटरीना कैफ, अपने भाई सोहेल खान, एक्टर वरुण धवन और उन महिलाओं पर किए गए कमेंट्स का ज़िक्र किया, जिनकी प्रेग्नेंसी के बाद उनके लुक में आए बदलावों के लिए आलोचना की जाती है.

स्मृति ईरानी, ​​गौरी प्रधान ट्रोलिंग के बारे में बात करते हैं

और पढ़ें: 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में पार्वती बनकर हुई साक्षी तंवर की एंट्री, फीस जानकर तुलसी भी पकड़ लेंगी अपना सिर

वीडियो में अभिनेत्रियां बारी-बारी से बताती हैं कि उन्हें ऑनलाइन किस तरह की अनचाही टिप्पणियां मिलती हैं. क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में नंदिनी का किरदार निभाने वाली गौरी प्रधान ने कहा, ‘मुझसे कहा जाता है कि मुझसे बात करने की तमीज़ हितेन से सीखनी चाहिए’. शो में दामिनी बनकर शामिल हुईं रवी गुप्ता ने अपने कपड़ों पर हुए कमेंट्स के बारे में बात की. उसने कहा, “मुझसे कहा जाता है, तुम हमेशा नाइट सूट क्यों पहनते हो?”

रितु चौधरी सेठ ने क्या कहा

शोभा का किरदार निभाने वाली रितु चौधरी सेठ ने कहा कि उन्हें मिलने वाली टिप्पणियां अक्सर उनकी मां की ओर निर्देशित होती हैं उन्होंने कहा, ‘मुझसे मेरे लिए तो कुछ नहीं कहते, लेकिन मम्मा के लिए कहते रहते हैं. अपनी मम्मा को ये करने को बोलो, वो करने को बोलो, ऐसा क्यों करती हैं, यहां क्यों जाती हैं ‘. इसके बाद स्मृति ईरानी ने गाली की ओर इशारा करते हुए कहा, और मम्मा को क्या कहते हैं? ‘मोटे भसंद ‘रोज़ कहते हैं’.


सोशल मीडिया ट्रोल्स को स्मृति ईरानी का संदेश

तुलसी बनकर लौटीं स्मृति ने मशहूर हस्तियों और उनके परिवारों पर टिप्पणी करने वाले लोगों से सीधे तौर पर अपील की और उन्होंने कहा, “भैया, हम आपसे आज निवेदन करना चाहते हैं. किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा मत बोलो. हमारी नहीं तो काम से कम सलमान खान की सुन लो अच्छा बोलो, अच्छा लगेगा.’ यह वीडियो तब आया है जब सलमान खान ने हाल ही में ‘बिग बॉस 20 वीकेंड का वार’ में ऑनलाइन ट्रोलिंग के बारे में विस्तार से बात की थी. उन्होंने सेलिब्रिटीज़ के शरीर, वज़न, उम्र और लुक्स को लेकर होने वाली आलोचना पर अपनी प्रतिक्रिया दी और किसी की सेहत को लेकर सच्ची चिंता और उनके लुक्स का जानबूझकर मज़ाक उड़ाने के बीच फ़र्क बताया.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Shilpi Singh

Shilpi Singh

शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.