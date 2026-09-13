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Hiten Tejwani House Photos: 'क्योंकि सास...' फेम हितेन तेजवानी का घर देता है Pinterest वाइब्स, देखें Inside Photos

Hiten Tejwani House Photos: आज हम आपको हितेन तेजवानी और गौरी प्रधान के शानदार इंटीरियर और पिंटरेस्ट-जैसे खूबसूरत कोनों वाले सपनों के घर की एक झलक दिखाते हैं.

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Updated: September 13, 2026, 2:31 PM IST
Hiten Tejwani House Photos: 'क्योंकि सास...' फेम हितेन तेजवानी का घर देता है Pinterest वाइब्स, देखें Inside Photos

Hiten Tejwani and Gauri Pradhan Mumbai house: टीवी की मशहूर जोड़ी हितेन तेजवानी और गौरी प्रधान ने फराह खान और उनके कुक दिलीप को अपने खूबसूरत घर पर बुलाया और उनका घर बिल्कुल किसी Pinterest बोर्ड जैसा दिखता है. आरामदायक कोनों से लेकर शानदार सजावट तक, पूरे घर में पुराने और नए स्टाइल का बेहतरीन मेल दिखता है। आइए, इसे करीब से देखते हैं. इस कपल के घर का इंटीरियर आजकल के पॉपुलर मिनिमल स्टाइल से बिल्कुल अलग है. रंग-बिरंगे फ़र्नीचर, आर्टवर्क, पौधों और विंटेज-स्टाइल की सजावट की वजह से घर में एक अपनापन और गर्माहट महसूस होती है.

‘फूड विद फराह’ में नज़र आया कपल

हितेन तेजवानी और गौरी प्रधान, जिन्होंने ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ में करण और नंदिनी का रोल दोबारा निभाया था, हाल ही में फराह खान के शो ‘फूड विद फराह’ में नज़र आए. इस कपल ने कोरियोग्राफर-डायरेक्टर को अपने घर बुलाया. अपनी फिल्मी लव स्टोरी शेयर करने के अलावा जो तब शुरू हुई थी जब वे पहली बार एक प्लेन में मिले थे, उन्होंने इस बारे में भी बात की कि कैसे सालों में शूटिंग का तरीका बदला है. हितेन और गौरी ने बताया कि जब वे ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ की शूटिंग करते थे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा ड्रामा और पॉज़ (ठहराव) के साथ एक्टिंग करनी पड़ती थी. हालांकि, हितेन ने कहा कि आजकल ड्रामा ज़्यादा हल्का-फुल्का होता है और बिना पॉज़ के एक्टिंग थोड़ी आसान हो गई है.

हितेन और गौरी का घर

हितेन और गौरी का आजकल कम सजावट (मिनिमल डेकोर) का चलन है, लेकिन गौरी और हितेन ने एक ऐसे घर को चुना है जिसमें रंगों, यादों और चीज़ों का मिला-जुला रूप दिखता है. घर किसी एक खास इंटीरियर-डिज़ाइन ट्रेंड को फॉलो करने के बजाय, आर्टवर्क, पौधों, विंटेज-स्टाइल फ़र्नीचर, रंग-बिरंगी अपहोल्स्ट्री, सजावटी प्लेटों और यादगार चीज़ों के ज़रिए अपनी अलग पहचान दिखाता है.

अंदर से लग्जरी लगता है पूरा घर

लिविंग रूम में गहरे टील-ब्लू रंग का टफ्टेड सोफ़ा और उसके साथ मस्टर्ड-येलो रंग की एक्सेंट चेयर बहुत आकर्षक लगती है, बड़ी खिड़कियों से भरपूर नैचुरल रोशनी आती है, जिसे हल्के क्रीम रंग के पर्दों से नरम किया गया है. कमरे में विंटेज-स्टाइल वाली पैटर्न वाली आर्मचेयर, हल्के और अर्थी पैटर्न वाले कई रग्स, कई इनडोर प्लांट्स और रंग-बिरंगे आर्टवर्क और फ़्रेम किए गए प्रिंट्स से सजी एक गैलरी वॉल भी है. पूरे घर की सबसे खास बातों में से एक है आर्ट और सजावटी चीज़ों का भरपूर इस्तेमाल, और इनमें से कुछ चीज़ें खुद गौरी ने बनाई हैं.

Pinterest से प्रेरित सजावट

डाइनिंग एरिया में भी वही आरामदायक और आकर्षक लुक बरकरार है. लकड़ी की डाइनिंग टेबल पर रंग-बिरंगे प्रिंट वाला टेबलक्लॉथ बिछा है और उसके चारों ओर गहरे रंग की लकड़ी की कुर्सियां रखी हैं. इसके पीछे की दीवार खास तौर पर दिलचस्प है, जिस पर प्लेट्स और आर्टवर्क को किसी खास कलेक्शन की तरह सजाया गया है. गौरी और हितेन का किचन काम का और कॉम्पैक्ट है. इसमें लकड़ी की कैबिनेट, एक लंबा सफ़ेद काउंटरटॉप, खुले स्टोरेज रैक, खिड़की के पास रखे मसाले के डिब्बे और Pinterest से प्रेरित सजावट है. यह किसी दिखावटी शोरूम जैसा नहीं, बल्कि सचमुच इस्तेमाल होने वाला किचन लगता है, जो घर के ओवरऑल लुक के साथ बिल्कुल सही बैठता है.

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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