Kyunki Saas bhi Kabhi Bahu Thi Returns On Tv: टीवी क्वीन एकता कपूर (Ekta Kapoor) के फेमस शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi) ये शो अगर आपने नहीं तो आपकी मां ने तो जरूर ही देखा होगा और इस शो ने टीवी पर एक ऐसी क्रांति लाई थी, जिसने इसकी दिशा ही बदल दी थी. इसी शो से स्मृति ईरानी (Smriti Irani) घर-घर में तुलसी के नाम से फेमस हुईं थी. इस शो में अमर उपाध्याय (Amar Upadhyay) के साथ उनकी जोड़ी ने खुब नाम कमाया था. अगर आपको याद हो तो ये सीरियल साल 2000 में शुरू होकर 2008 तक चला था और अब 13 साल बाद फिर से दर्शकों के बीच वापसी कर रहा है (Kyunki Saas bhi Kabhi Bahu Thi Returns On Tv)Also Read - एकता कपूर के रियलिटी शो 'LOCK UPP' में हो सकते हैं ये सेलेब्स, Kangana Ranaut की होस्टिंग से कांपेंगे कंटेस्टेंट्स

एकता कपूर (Ekta Kapoor) ने स्मृति ईरानी (Smriti Irani) , रोनित बोस रॉय और अमर उपाध्याय को टैग कर पूछा है कि ‘ इतने सालों के बाद इस प्रोमो को देखकर कैसा लगा ?. इस प्रोमो पर और एकता के अनाउंसमेंट पर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है. सोशल मीडिया यूजर्स एक बार फिर पुराने दिनों की यादों में खो गए हैं. कमेंट कर लिख रहे हैं बीते दिनों की यादें ताजा हो गई. Also Read - Tejasswi Prakash के 'नाग‍िन 6' में Ekta Kapoor ने लगाया 130 करोड़ का दांव? बनेगा टीवी का सबसे महंगा शो!

View this post on Instagram A post shared by Erk❤️rek (@ektarkapoor)

Also Read - Naagin 6: तेजस्वी प्रकाश होंगी एकता कपूर की 'नागिन', आदिनागिन बनेंगी सुरभि चंदना...इस दिन होगी रिलीज

एकता कपूर ने इंस्टाग्राम पर ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ के प्रोमो को शेयर कर नॉस्टैलिजक पोस्ट लिखा है ‘प्रोमो की एक झलक देख कर ही सारी पुराने यादें ताजा हो गई. आज मैं पुराने दिनों को मुड़कर देखती हूं तो हर याद, हर पल की याद आती है जिसने इस शो को सबसे प्रिय बना दिया ! उसी प्यार के साथ जुड़िए इस सफर से दोबारा, बुधवार से हर रोज शाम 5 बजे सिर्फ स्टार प्लस पर’. बता दें कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी का रिपीट टेलिकास्ट स्टार प्लस पर 16 फरवरी 2022 को बुधवार हर शाम पांच बजे आएगा. टीवी पर ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ को टेलीकास्ट कर एकता कपूर ने इतिहास रच दिया था.