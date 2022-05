LAAL SINGH CHADDHA Trailer Release Date: बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ (LAAL SINGH CHADDHA) लंबे समय के इंतजार के बाद इस साल 11 अगस्त को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्मों को लेकर अपने अलग आइडिया के लिए जाने जानें वाले एक्टर आमिर खान (Aamir Khan) ‘लाल सिंह चड्ढा’ में लीड रोल निभा रहे हैं, जबकि एक्ट्रेस करीना कपूर (Kareena kapoor) उनके साथ मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म के ट्रेलर (LAAL SINGH CHADDHA Trailer) रिलीज को लेकर फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. बताया जा रहा है कि इसी महीने के आखिरी सप्ताह में ट्रेलर रिलीज किया जा सकता है.Also Read - LIVE Score MI vs DC, IPL 2022: दिल्ली कैपिटल्स का पहला विकेट गिरा, डेविड वार्नर कैच आउट

बॉलीवुड एक्टर 'आमिर खान' आजकल अपनी फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' के लिए खबरों में बने हुए हैं. उन्होंने फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' के ट्रेलर लॉन्च के लिए एक बड़ा, दिलचस्प और अनोखा प्लान तैयार किया है. क्रिकेट और सिनेमा के दीवानों के लिए दोहरी खुशी है क्योंकि आईपीएल के समापन के दिन '29 मई' को लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर लॉन्च किया जाएगा.

AAMIR KHAN: ‘LAAL SINGH CHADDHA’ TRAILER DURING IPL FINALE… #AamirKhan to launch #LaalSinghChaddha trailer during #IPL final match [Sunday, 29 May 2022]… 11 Aug 2022 release. #LSC #LSCTrailer pic.twitter.com/chrpvu0I1g

