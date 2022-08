Laal Singh Chaddha Review:बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान (Aamir Khan) और करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ (Laal Singh Chaddha) आज यानि 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का ट्रेलर सामने आने के बाद से ही फिल्म को लेकर लोगों में क्रेज बना हुआ है. हालांकि इस दौरान जमकर बॉयकॉट का भी सामना करना पड़ा है. आपको बता दें कि इस फिल्म में अभिनेत्री मोना सिंह (Mona Singh) साउथ स्टार नागा चैतन्य (Naga Chaitanya) और मानव विज (Manav Vij) भी भूमिकाओं में हैं. इस फिल्म का निर्देशन अद्वैत चन्दन (Advait Chandan) ने किया है.Also Read - जैकलीन फर्नांडिस जन्मदिन: प्रिंस को कर चुकी हैं डेट जैकलीन फर्नांडिस, 15 साल बड़े डायरेक्टर के साथ भी रहा अफेयर

लाल सिंह चड्ढा की कहानी पंजाब के लड़के लाल सिंह चड्ढा (आमिर खान) की है, जो दिव्यांग है और बिना सहारे के चल नहीं सकता है, उसकी मम्मी (मोना सिंह) उसका लगातार हौसला बढ़ाती है कि वह दूसरों से कम नहीं है और वह भाग सकता है. लाल की मुलाकात रूपा से होती है और एक घटना के बाद वह भागने लगता है। फिल्म के जरिए भारतीय इतिहास के कई घटनाक्रम को दिखाया गया है. देश की आज़ादी हो, सिखों के खिलाफ हुई हिंसा हो, फिल्म बेहतर तरीके से इन घटनाओं को दिखाती है. पर्दे पर आमिर खान को कोई मुकाबला नहीं है. ऐसे लगता है कि जैसे ये रोल उनके लिए ही बना हो, आमिर की रीढ़ बनी हैं करीना और उनकी ऊर्जा कमाल की है. लाल सिंह चड्ढा वो फ़िल्म है जो आपको पकड़ के रखती. लंबे समय बाद ऐसी फिल्म रिलीज हुई है जो अपनी कहानी के दम पर आगे बढ़ती है. अतुल कुलकर्णी द्वारा इसकी कहानी लिखी गई है। जो कह रहे थे कि फॉरेस्ट गंप देखी है तो लाल सिंह चड्ढा क्यों देखें, उन्हें ये फिल्म बताती है कि रीमेक जब परफेक्शन के साथ बनाई जाती है तो एक नई कहानी जन्म लेती है. सिनेमाघर से बाहर आने के बाद दर्शकों के दिमाग में ठहरने वाली कहानी है 'लाल सिंह चड्ढा'

UAE स्थित फिल्म समीक्षक उमैर संधू ने सोशल मीडिया पर 'लाल सिंह चड्ढा' की पहली समीक्षा साझा की, जो सोशल मीडिया पर काफी अटैंशन ग्रैब कर रहा है. उमैर ने ट्विटर पर अपना रिएक्शन देते हुए फिल्म को 5 में से 4 स्टार्स दिए हैं. ट्विटर पर अपना रिएक्शन शेयर करते हुए उमैर ने लिखा, 'कुल मिलाकर आमिर खान की फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' एक मास्टरपीस है. एक शानदार फिल्म जो आपके दिल में रहती है और स्क्रीनिंग खत्म होने के बाद भी आपकी यादों में बनी रहती है. एक शानदार फिल्म जो हिंदी सिनेमा में आपका विश्वास मजबूत करती है.'

First Review #LaalSinghChaddha ! #KareenaKapoorKhan Stole the Show. She is in Terrific form. #NagaChaitanya is an actor to watch out for. #MonaSingh displaying the varied emotions seamlessly. Engaging Story & Screenplay, Clap Worthy Moments.#AamirKhan is Back with Bang. ⭐️⭐️⭐️⭐️

— Umair Sandhu (@UmairSandu) August 6, 2022