Laal Singh Chaddha OTT Release: आमिर खान और करीना कपूर की फिल्‍म सिनेमाघरों में 11 अप्रैल 2022 को रिलीज हुई थी. फिल्‍म बॉक्‍स ऑफिस पर बुरी तरह तरह फ्लॉप साबित हुई थी. हॉलीवुड फिल्‍म 'फॉरेस्‍ट गम्‍प' का रीमेक बनाकर भी आमिर खान अपनी साख को नहीं बचा पाए. लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान के साथ करीना कपूर (Kareena Kapoor), नागा चैतन्य (Naga Chaitanya) और मोना सिंह (Mona Singh) लीड रोल में नजर आए हैं. अब ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है. आमिर खान ने कहा था कि सिनेमाघरों में रिलीज होने के 6 महीने बाद इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया जाएगा मगर अब इसे 2 महीने के अंदर ही रिलीज कर दिया गया है. आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा इस बड़े ओटीटी पर रिलीज हो गई है.

नेटफ्लिक्स इंडिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके फिल्म के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने की जानकारी दी है. नेटफ्लिक्स ने ट्वीट किया- 'अपने पॉपकॉर्न और गोलगप्पे तैयार कर लीजिए क्योंकि लाल सिंह चड्ढा अब रिलीज हो गई है.' जिन लोगों ने इस फिल्म को सिनेमाघरों पर नहीं देखा था उन्हें इसके ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होने का इंतजार था.

Keep your p̶o̶p̶c̶o̶r̶n̶ golgappas ready because Laal Singh Chaddha is NOW STREAMING! pic.twitter.com/KTcDwiJAfA

