Lakme Fashion Week 2021 hina khan ramp walk in blue lehanga choli traditional avatar will win your heart see pics- टीवी एक्ट्रेस हिना खान (Hina Khan) इन दिनों अपनी तस्वीरों से सोशल मीडिया पर कयामत ढा रही हैं. हाल ही में हिना ने नीले रंग के लहंगा चोली में Lakme Fashion Week 2021 में रैंप पर वॉक किया. नाक में नथ पहने. ट्रेडिशनल अवतार में हिना बेहद खूबसूरत लग रही हैं.

दिलचस्प बात ये हैं कि हिना ने आखिरी में रूककर जो मुस्कुरा कर लुक दिया. उस एक नज़र ने लोगों का दिल जीत लिया. बता दें, हिना (Hina Khan) अक्सर अपनी स्टाइलिश और बोल्ड तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.

बता दें, संस्कारी बहू अक्षरा की भूमिका निभाने वालीं हिना खान ने बिग बॉस में जब इंट्री ली तो हर कोई उनका दिवाना हो गया था.

कसौटी जिंदगी के की कमोलिका के रोल में भी एक्ट्रेस ने अपनी अदाकारी से लोगों को अपना फैन बना दिया था.

बता दें, कुछ दिन पहले हिना खान ने अपने ब्वॉयफ्रेंड के साथ वेकेशन एन्जॉय करते हुए तस्वीरें शेयर की थी.