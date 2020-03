मुंबई: टीवी की दुनिया में यूं तो कई सिंगिंग रियलिटी शो ने दस्तक दी है मगर उनमें से कुछ ही ऐसे शोज हैं जिसे दर्शकों का साथ हमेशा मिलता रहा है. ज़ी टीवी पर प्रसारित होने वाले गाने के रियलिटी टीवी शो ‘सा रे गा मा पा’ का हर सीजन अपने आप में ख़ास होता है. देश के कोने कोने से आए सुरों के छोटे उस्तादों का हौसला बढ़ाने इस बार वरिष्ठ संगीतकार प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा शो के आगामी एपिसोड में दिखाई देंगे. शो के आगामी एपिसोड का एक प्रोमो जारी हुआ है, जिसमें शो के मेजबान मनीष पॉल प्यारेलाल और उनकी पत्नी सुनीला शर्मा का मंच पर स्वागत करते नजर आ रहे हैं.

This week #SRGMPlilchamps is celebrating the songs of the golden musical duo – Lakshmikantji & Pyarelalji💖

Watch our li’l champs paying a special tribute to them on #SRGMPlilchamps, this Sat-Sun, 8 PM only on #ZeeTV.@ManishPaul03 @AlkaYagnikFan_C @uditnarayan111 @KumarsanuFan pic.twitter.com/yOs28KLe5g

— Zee TV (@ZeeTV) March 12, 2020