आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने सोशल मीडिया पर सुष्मिता सेन के साथ मालदीव में छुट्टी मनाने को लेकर पोस्ट शेयर किया और ये पोस्ट देखकर हर कोई हैरान है और होगा भी क्यों नहीं. दरअसल ये दोनों केवल दोस्त नहीं बल्कि एक दूसरे से प्यार करते हैं और कितना ये तो वायरल हो रही तस्वीरों में आप देख सकते हैं. इन तस्वीरों के साथ ललित ने अपना दिल खोलकर रख दिया है. लेकिन फैंस को ये बात इसलिए हजम नहीं हो रही है क्योंकि करीब 7 महीने पहले ही एक्ट्रेस का ब्रेकअप रोहमन शॉल के साथ हुआ था जिसके साथ हो लिवृइन में रहती थी. साथ ही उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में शादी और प्यार को लेकर ऐसी बातें कही थी, जिसे सुनकर फैंस को लगा था कि सुष्मिता फलहाल सिंगल हैं.

ललित मोदी ने ट्वीट करके कहा कि वे परिवार के साथ मालदीव और सार्डिनिया के ग्लोबल टूर के बाद लंदन वापस आ गए हैं. इस दौरान उन्होंने सुष्मिता सेन को अपना बेटर हॉफ बताते हुए नई जिंदगी की शुरुआत की बात कही. इसके थोड़ी देर बाद उन्होंने एक और ट्वीट करके कहा कि शादी नहीं हुई है. दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. एक दिन शादी भी हो जाएगी.

ललित मोदी ने इंस्टाग्राम प्रोफाइल की फोटो भी बदल दी है, इस फोटो में वह सुष्मिता सेन के साथ दिखाई दे रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने इंस्टा के अपने बायो में लिखा है ‘फाइनली अपनी नई जिंदगी की शुरूआत अपने पार्टनर इन क्राइम के साथ. माय लव और उन्होंने सुष्मिता को टैग किया है.’ बता दें कि इनसपर सुष्मिता ने अभी तक किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी है. बता दें क सुष्मिता की उम्र 46 और ललित मोदी 56 साल के हैं. जहां सुष्मिता सिंगल मदर हैं और दो बेटियों की देखभाल करती हैं. वहीं ललित की शादी टूट चुकी है और इससे उन्हें दो बच्चेहैं एक बेटी और एक बेटा.