Sushmita Sen And Lalit modi Dating: बॉलीवुड ब्यूटी सुष्मिता सेन भले ही फिल्मों से दूर हों लेकिन उनकी लव लाइफ हमेशा चर्चा में छाई रहती हैं. एक्ट्रेस अक्सर भले ही दो बेटियों की मां हो लेकिन वो अपनी लव लाइफ पर पूरा फोकस करती हैं और अक्सर अपने रिश्तों को लेकर मुखर रहती हैं. बीच में खबरें आई थीं कि वो अपने एक्सर रोहमन शॉल के साथ शादी करने की सोच रही हैं जो उनसे करीब 10 साल से अधिक छोटे थे, लेकिन ऐसो हो ना सके और पिछले साल ही ये कपल अलग हो गया. हालांकि आज भी दोनों अच्छे दोस्तों की तरह साथ नजर आ ही जातें. ऐसे में अब सुष्मिता पर अपना दिल हार बैठे हैं क्रिकेट जगत के मशहूर नाम ललित मोदी जिन्होंने भारत और क्रिकेट की दुनिया को आईपीएल जैसी लीग दी है. जी हां और ये रिश्ता डेटिंग से कहीं अधिक आगे जा चुका है.Also Read - सामने आई सुष्मिता सेन-ललित मोदी की लव स्‍टोरी, खुल्‍लम-खुल्‍ला किया प्‍यार का इजहार

आईपीएल के पहले चेयरमैन ललित मोदी और मशहूर एक्ट्रेस सुष्मिता सेन के साथ अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो बेहद रोमांटिक हैं. दरअसल ललित मोदी ने सुष्मिता सेन के साथ अपने रिलेशनशिप का ऐलान किया है. ललित मोदी ने अपनी फोटो शेयर करते हुए उन्हें अपना बेटर हाफ बताया है. इसके बाद माना जा रहा है कि, ललित मोदी ने सुष्मिता सेन से सगाई कर ली है. Also Read - 46 साल की उम्र में भी Sushmita Sen ढा रहीं कहर, इन तस्वीरों को देख शर्म से पानी-पानी हो जाएंगी आज की एक्ट्रेसेस

Just back in london after a whirling global tour #maldives # sardinia with the families – not to mention my #betterhalf @sushmitasen47 – a new beginning a new life finally. Over the moon. 🥰😘😍😍🥰💕💞💖💘💓 pic.twitter.com/Vvks5afTfz

— Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) July 14, 2022