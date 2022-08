17 Years Of No Entry: अनीज बेमजी (Anees Bemzee) की कॉमेडी और ड्रामा से भरपूर मूवी ‘नो एंट्री’ (No Entry) ने शुक्रवार को अपने बेमिसाल 17 साल पूरे हो गए हैं और फिल्म और फिल्म दर्शकों के बीच आज इसकी दिलचस्पी बरकरार है. शानदार निर्देशन, शानदार अभिनय, दमदार डायलॉग्स और प्रभावी सिनेमैटोग्राफी के अलावा नो एंट्री ड्रामा का एक प्रमुख आकर्षण एक्ट्रेस लारा दत्ता (Lara Dutta) का रोले “काजल” उपयुक्त कास्टिंग है. ’नो एंट्री’ के 17 साल पूरे होने का लारा दत्ता ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर कू (Koo) पर अपने फेन्स के लिए एक इमोशनल मैसेज भी शेयर किया है.Also Read - मोनालिसा ने ट्रांसपेरेंट नाइटी में क्लिक करवाई बोल्ड तस्वीरें, बेडरूम फोटोज देख धड़क उठेगा दिल

बेहतरीन अदाकारा लारा दत्ता फिल्म नो एंट्री के 17 साल पूरे होने पर पर अपने फेन्स के लिए एक इमोशनल मैसेज शेयर करते हुए लिखा कि ये फिल्म और उसमें उनका निभाया हुआ काजल का रोल उनके लिए बेहद ख़ास है और बहुत ही दिल के करीब भी है. बतौर एक्ट्रेस यह उनकी पहली कॉमेडी फिल्म भी थी. Also Read - बादशाह का खुलासा- ऑफर हुई था 'गुड न्यूज' और 'लस्ट स्टोरी' में दिलचस्प रोल, इस वजह से कर दिया था इनकार

देखिए लाला दत्ता का इमोशनल पोस्ट

देखिए लाला दत्ता का इमोशनल पोस्ट

बता दें, इस फिल्म में लारा दत्ता के के साथ बॉलीवुड की के जाने माने अभिनेता सलमान खान, फरदीन खान, अनिल कपूर, एशा देओल, बिपाशा बासु, बोमन ईरानी ने भी स्क्रीन शेयर किया था. और इस फिल्म के हिट होने के बाद लारा दत्ता ने कॉमेडी के बाद कई बिग बैनर वाली कॉमेडी रोल्स के ऑफर भी आये और कई फिल्मों का वह हिस्सा भी रही है.

नो एंट्री का आ रहा है सीक्वल

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक इवेंट में सलमान और इस फिल्म के निर्माता निर्देशक अनीस ने बताया कि “नो एन्ट्री” का जल्द बनने जा रहा है सीक्वल. इस फिल्म की शूटिंग वह जल्द शुरू करने जा रहे है. इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि सलमान इस फिल्म के लिए काफी एक्ससिटेड और सीरियस भी है.