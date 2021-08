Lara Dutta Bell Bottom Look: अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘बेल बॉटम (Bell Bottom)’ का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है. जहां एक तरफ फैंस को ये ट्रेलर भा रहा है वहीं दूसरी तरफ लोग एक्ट्रेस लारा दत्ता (Lara Dutta) के ट्रांसफॉरमेशन ने लोगों को हैरान कर दिया है. दरअसल ट्रेलर में लारा (Lara Dutta) को पहचान पाना मुश्किल हो गया है और फैंस लगातार उनके लुक को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं.Also Read - Akshay Kumar ने दिल्ली में लॉन्च किया 'बेल बॉटम' का ट्रेलर, बताया OTT पर क्यों रिलीज़ नहीं हो सकती फिल्म

दरअसल, बेल बॉटम में लारा दत्ता (Lara Dutta) पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लुक में नज़र आ रही हैं, इस रोल के लिए एक्ट्रेस का जो मेकअप और ट्रांस्फॉर्मेशन किया गया है वो काबिल-ए-तारीफ है औऱ उनके इस लुक को देखकर फैंस हैरान हैं. Also Read - Happy Birthday Lara Dutta: मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुकी हैं लारा दत्ता, तलाकशुदा महेश भूपति से रचाई है शादी

Give this makeup artist a national award in advance.. Did anyone noticed?? She is #laradutta 😲😲 Phenomenal work 🙏🏻🙏🏻🔥🔥 #BellBottomTrailer pic.twitter.com/X8VPDcNEug #LaraDutta



बता दें कि इस रोल के लिए लारा ने प्रोस्थेटिक्स मेकअप का सहारा लिया है. सोशम मीडिया पर लारा और उनके मेकअप आर्टिस्ट की खूब सराहना की जा रही है. Also Read - लॉकडाउन के बीच रिलीज हो रही है लारा दत्ता की ये वेब सीरीज, यहां देखिए TRAILER



लारा दत्ता का मेकअपन देखने के बाद सोशल मीडिया पर उनके मेकअप आर्टिस्ट की भी खूब सराहना की जा रही है. लोग तो मेकअप आर्टिस्ट को नेशनल अवॉर्ड देने तक देने की मांग कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर लारा दत्ता की फोटो जबरदस्त ट्रेंड कर रही है.

OMG this is #LaraDutta our Miss Universe😱😮.. she nailed it.. looking forward for this movie..

#BellBottomTrailer pic.twitter.com/XWpneDQLfo

— Abdul-Wadood (@AWadood97) August 3, 2021