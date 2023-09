Bollywood Kissa : प्राण के आखिरी दिनों में धर्मेंद्र ने उनसे पूछ लिया था नॉटी सवाल, फोटो पोस्ट कर सुनाया किस्सा

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर प्राण (Actor Pran) ने अपने फिल्मी करियर में लगभग हर तरह के रोल किए. चाहे खूखार विलेन हो या सच्चा दोस्त, हर किरदार में प्राण ने अपनी एक्टिंग से जान फूंक दी. दुख की बात ये है कि अब वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपनी फिल्मों के जरिए वो हमेशा फैंस के दिलों में जिंदा रहेंगे. प्राण सिर्फ अपने चाहने वालों के दिलों पर ही राज नहीं करते थे, बल्कि बॉलीवुड के कई बड़े एक्टर भी उनके फैन थे. उन्हीं में से एक नाम है धर्मेंद्र (Dharmendra) का, जिनसे प्राण की बड़ी गहरी दोस्ती थी. हाल ही में ‘शोले’ फेम एक्टर धर्मेंद्र ने प्राण के साथ अपनी फोटो शेयर कर एक ऐसा किस्सा सुनाया, जिसके बारे में शायद ही किसी ने सुना हो.

दिग्गज बॉलीवुड स्टार धर्मेंद्र ने दिवंगत स्टार प्राण के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने उनसे कुछ शरारती सवाल पूछे थे. धर्मेंद्र ने एक्स पर पुरानी तस्वीर साझा की. तस्वीर में धर्मेंद्र, प्राण के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं. प्राण का 2013 में 93 साल की उम्र में निधन हो गया था. एक्टर ने तस्वीर के कैप्शन में लिखा, ‘बीमार प्राण साहब से कुछ शरारती सवाल… इंडस्ट्री के सबसे प्यारे इंसान.’ सामने आई फोटो में देखा जा सकता है कि प्राण एक सोफे पर बैठे हुए हैं और धर्मेंद्र उनके सामने झुककर बात कर रहे हैं. साल 2000 के बाद प्राण ने कई फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस दिया. उन्होंने 6 दशक तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया.

Some naughty question to ailing Pran Sahab ….. industry’s most loving person 🙏. pic.twitter.com/8Sc1dRGX0S

— Dharmendra Deol (@aapkadharam) September 17, 2023