Lata Mangeshkar B'day: दिवंगत महान गायिका लता मंगेशकर का 28 सितंबर जन्मदिन होता है. आज वो हमारे बीच नहीं हैं लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा दिल के कोने में मिठास भरती है. इस दिन को खास बनाने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज गायिका को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और घोषणा की कि बुधवार को अयोध्या में एक विशेष चौक का नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखा जाएगा.पीएम मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पर एक ट्वीट साझा किया. "लता दीदी को उनकी जयंती पर याद करते हुए. ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे याद है … अनगिनत बातचीत जिसमें उन्होंने इतना स्नेह बरसाया.

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, "मुझे खुशी है कि आज, अयोध्या में एक चौक का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा.

Remembering Lata Didi on her birth anniversary. There is so much that I recall…the innumerable interactions in which she would shower so much affection. I am glad that today, a Chowk in Ayodhya will be named after her. It is a fitting tribute to one of the greatest Indian icons.



लता मंगेशकर की जयंती से पहले उत्तर प्रदेश के अयोध्या में चौराहे पर 14 टन वजनी 40 फीट लंबी और 12 मीटर ऊंची वीणा की मूर्ति स्थापित की गई है. ये पद्म श्री पुरस्कार विजेता राम सुतार द्वारा बनाई गई है. चौराहे को अब ‘लता मंगेशकर चौराहा’ के नाम से जाना जाएगा, जो सरयू नदी के तट पर स्थित है और इसे 7.9 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है.

प्यार से ‘मेलोडी की रानी’ और ‘भारत की कोकिला’ के रूप में जानी जाने वाली लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर, 1929 को हुआ था और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 13 साल की उम्र में 1942 में की थी. उन्होंने हिंदी फिल्मों में 1000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए. साथ ही सात दशकों से अधिक के करियर में 36 से अधिक क्षेत्रीय और विदेशी भाषाओं में गाया.

As a tribute & in honour of the legendary singer Late Smt Lata Mangeshkar Ji, the famous Naya Ghat crossing of Ayodhya will be named as ‘Lata Mangeshkar Chowk’.

Will join Hon Uttar Pradesh CM Shri @myogiadityanath Ji tomorrow, 28th September, 2022 at the inauguration ceremony. pic.twitter.com/S5vhUMwp6e

— G Kishan Reddy (@kishanreddybjp) September 27, 2022