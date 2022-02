Lata Mangeshkar Death: भारतीय सिनेमा की दिग्गज और पसंदीदा गायिका लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) ने आज सुबह इस दुनिया को अलविदा कह दिया. बीते 29 दिनों से ज़िंदगी और मौत से लड़ रही लता मंगेशकर ने अब हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली. भारत की ‘स्वर कोकिला’ अब हमारे बीच से रुखसत हो गई हैं. लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar Passes Away) के निधन से पूरा देश सदमे में हैं. हर कोई नम आंखों से उन्हें याद कर रहा है. मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल (Breach Candy Hospital) के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई है. पुलिस भी मुस्तैदी के साथ वहां अपना काम कर रही है. वायरल भयानी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से कुछ वीडियो (Visual from breach candy hospital where Lata Mangeshkar was admitted) शेयर किए हैं जिसमें साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि अस्पताल के बाहर लोग धीरे धीरे बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं. हर कोई इस खबर से भावुक दिखाई दे रहा है.Also Read - RIP Lata Didi: लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक, जानें क्या होता है राष्ट्रीय शोक का मतलब

एक अन्य वीडियो में यह दिखाई दे रहा है कि अस्पताल के बाहर पुलिस भी जमा हो गई है. लोगों को संभालने के लिए मुंबई पुलिस भी एक्टिव हो गई है. अस्पताल के बाहर लता दीदी के चाहने वाले लगातार आ रहे हैं. बता दें कि लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को थोड़ी देर में उनके पेडर रोड स्थित प्रभु कुंज निवास स्थान पर ले जाया जाएगा. लता दीदी का अंतिम दर्शन 12:30 बजे रखा गया है और उनका (Lata Mangeshkar Last Rites and Funeral) अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ मुंबई के शिवाजी पार्क में शाम 6.30 बजे होगा.

यही नहीं सरकारी सूत्रों के मुताबिक लता मंगेशकर की याद में दो दिवसीय राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा. सम्मान के प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय ध्वज दो दिनों तक आधा झुका रहेगा.