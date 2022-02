Lata Mangeshkar Death: बॉलीवुड की दिग्गज गायिका लता मंगेशकर ने 92 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. आज सुबह वेटेरन सिंगर ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली. लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar dies at 92) लगभग 1 महीने से ज़िंदगी से जंग लड़ रही थीं. मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था. अब खबर आई है कि लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को थोड़ी देर में उनके पेडर रोड स्थित प्रभुकूंज निवास स्थान पर ले जाया जाएगा. लता दीदी का अंतिम दर्शन 12:30 बजे रखा गया है और उनका (Lata Mangeshkar Antim Darshan) अंतिम संस्कार शिवाजी पार्क श्मशान भूमि, तकरीबन 4 बजे तक हो सकता है. लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar Antim Sanskaar) के निधन से पूरा देश सदमे में हैं.Also Read - स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन, सोशल मीडिया में शोक की लहर | लोगों ने कुछ यूं दी श्रद्धांजलि

बता दें कि सरकारी सूत्रों के मुताबिक लता मंगेशकर की याद में दो दिवसीय राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा. सम्मान के प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय ध्वज दो दिनों तक आधा झुका रहेगा. इस महान हस्ती के निधन ने हर किसी को भावुक कर दिया है. लता मंगेशकर के निधन (Lata Mangeshkar passes away) के बाद हर कोई उन्हें याद कर रहा है और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है. पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर लता दीदी को याद किया है. Also Read - Lata Mangeshkar Passes Away: जब लता मंगेशकर को जान से मारने की हुई थी कोशिश...पढ़िए ये किस्सा

Two-day national mourning to be observed in memory of Lata Mangeshkar. The National flag to fly at half-mast for two days, as a mark of respect: Govt sources

