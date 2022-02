lata Mangeshkar Passes Away: स्वर की देवी लता मंगेशकर नहीं रहीं. बेमिसाल आवाज की धनी रहीं लता मंगेशकर के गाए गाने सुनकर कई पीढ़ियां बड़ी हुई हैं. 1961 की फिल्म ‘माया’ के गाने तस्वीर तेरी दिल में के दौरान स्टूडियो में लता और रफी साहब की गायकों की रॉयल्टी पर ऐसी बहस छिड़ी की दोनों ने साथ काम न करने का फैसला लिया. रफी साहब ने लता से कहा कि वो अब उनके साथ गाना नहीं गाएंगे. इंडस्ट्री में नई आईं गुस्से की तेज लता ने जवाब में कहा, आप क्या मेरे साथ गाना नहीं गाएंगे, मैं खुद कभी आपके साथ नहीं गाऊंगी. इसके बाद उन्होंने 4 साल तक रफी जी से बात नहीं की थी.Also Read - 'Desh ko aap ke khel ki zaroorat hai', When Lata Mangeshkar asked MS Dhoni not to retire

लता मंगेशकर और मो. रफी ने बॉलीवुड में लगभग दो दशक से ज्यादा समय तक एक दूसरे का साथ निभाया था. इस दौरान तमाम अच्छी यादों के साथ कुछ विरोध के पल भी सामने आए. रॉयल्टी विवाद के दौरान लता मंगेशकर की बातों के आगे रफी को झुकना पड़ा था. इसको लेकर कुछ दिन इंडस्ट्री में दोनों के बीच अनबन भी रही. लेकिन संगीत ने यह अलगाव ज्यादा दिनों तक नहीं रहने दिया.

यह अलग बात है कि इस विवाद के कुछ वर्षों बाद मो. रफी का निधन हो गया. उस दिन लता मंगेशकर का दर्द उनकी जुबां पर छलक आया. भवानीलाल भारतीय की किताब बॉलीवुडनामा कहता है- लता ने मो. रफी की मौत के बाद कहा था, ‘क्या कहूं? समझ में नहीं आता. आसमान का चांद अस्त हुआ या फिल्म संगीत का सूर्य?

रविवार सुबह उनके निधन की खबर आते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई. घर पर अंतिम दर्शनों के बाद आज शाम उनका मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा.